ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

قال المطرب الشعبي سعد الصغير، إن ذكرياته العائلية تجعله يبكي، عندما يتذكر شقيقه لأنه كان يتواجد معه في الأفراح دائما. وأضاف الصغير في ...
ينشر "صدى البلد" نص مشروع تعديل اللائحة الداخلية لحزب الوفد والتى من المقرر التصويت عليها ...
أكد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أنه يؤمن بأن يد الله هي التي تختار الرئيس، وأن الرئيس السيسي نشأ وتربى تربية مصرية سليمة ومنفتحة وأنه يمتلك رؤية ملتزمة ...
تمكنت جمارك دمياط بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب بالمنطقة الشرقية برئاسة عماد الدنون وأحمد درويش ...
اعلن عدلي القيعي مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي المكاسب المالية من خوض المباراة الودية أمام الفجيرة الإماراتي. وقال القيعي عبر ...
في إطار إثرائها للمهرجانات المحلية والعربية والدولية تشارك فرقة رضا بمهرجان دمنهور الدولي السادس للفلكلور علي خشبة أوبرا دمنهور الأحد المقبل وتعد فرقة رضا احدي أبرز وأهم فرق قطاع الفنون الشعبية ...
كشف أحمد قطان وزير الدولة للشئون الإفريقية بالسعودية، انه يشجع النادى الأهلى المصرى والنادى الأهلى السعودى موضحا أنه كان يلعب فى ملعب مختار التتش منذ الصغر ...
قال النائب محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن سعر الدولار بموازنة عام 2017/2018 كان16.5 جنيه، عقب إتخاذ ...
افتتح الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية مساء اليوم معرض الأهرام الدولى للكتاب في دورته ٤٩ والذى يقام بجمعية ...
أكد محمد الاتربى رئيس بنك مصر ان قرار لجنة السياسات النقدية للبنك المركزى فى اجتماعها اليوم الخميس بخفض الفائدة على الودائع والإقراض ...
قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا شدته 7.2 وقع قبالة ساحل جنوب بابوا غينيا الجديدة. وقال مركز التحذير من موجات ...
تجسد عارضة الأزياء "إيدي كامبل" شخصية أميرة القلوب الأميرة "ديانا" في جلسة تصوير لصالح مجلة Vogue الفرنسية بعنوان "The Young Lady Di"...
نشرت قناة "CGTN" مقطع فيديو صادم، يظهر انفجارًا ضخمًا بسبب "لابتوب" تركه صاحبه يعمل طوال الليل، وذهب لمنزله، فكانت الكارثة التى أحرقت المكتب والمبني بأكمله. رصدت كاميرا المراقبة لحظة انتشار النيران ...
نظّم القسم الثقافي بإدارة رعاية الشباب بمدينة البعوث الإسلامية، ندوةً أدبية بعنوان: "فنّ كتابة السيرة الذاتية"، بقاعة الاحتفالات الكبرى ...
رسم تقرير اقتصادي صورة سلبية لمستقبل مبيعات السيارات في بريطانيا ، متوقعا أن يصبح الأسوأ في أوروبا هذا العام مع استمرار تأثير ضغط الانفاق على قرارات المستهلكين وانخفاض قيمة الجنيه الإسترليني. وأوضح ...
يولي الموريتانيون اهتماما كبيرا برائد الموسيقى العربية سيد درويش، ويعتبرونه مؤسس الموسيقى العربية الحديثة، ...
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