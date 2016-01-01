ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

سعد الصغير: أصحابي دخلونى السجن.. فيديو

قال المطرب الشعبي سعد الصغير، إن ذكرياته العائلية تجعله يبكي، عندما يتذكر شقيقه لأنه كان يتواجد معه في الأفراح دائما. وأضاف الصغير في ...