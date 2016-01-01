ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
97%
السيسي
21864849
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
22633107
الأصوات الباطلة
1497646
3%
موسي
740716
البابا تواضروس: أقباط

البابا تواضروس: أقباط مصر أصبح لهم دور خلال حكم الرئيس السيسي

البابا تواضروس: أقباط مصر أصبح لهم دور خلال حكم الرئيس السيسي
سعد الصغير يكشف عن

سعد الصغير يكشف عن قيمة أجره في الأفراح.. فيديو

سعد الصغير يكشف عن قيمة أجره في الأفراح.. فيديو
القبض على أمريكي

القبض على أمريكي هدد مصريا بالسيف في واشنطن

القبض على أمريكي هدد مصريا بالسيف في واشنطن
موقع أمريكي: الأهرامات

موقع أمريكي: الأهرامات تتألق في صورة نادرة من الفضاء الخارجي

موقع أمريكي: الأهرامات تتألق في صورة نادرة من الفضاء الخارجي
أحمد قطان يعرض وشاح

أحمد قطان يعرض وشاح النيل الممنوح من الرئيس السيسي ..فيديو

أحمد قطان يعرض وشاح النيل الممنوح من الرئيس السيسي ..فيديو
قطان: اصطحبت والدتي

قطان: اصطحبت والدتي وزوجتي معي أثناء تكريمي من الرئيس السيسي.. فيديو

قطان: اصطحبت والدتي وزوجتي معي أثناء تكريمي من الرئيس السيسي.. فيديو
عبدالمحسن سلامة:

عبدالمحسن سلامة: فتح تحقيق في واقعة مانشيت المصري اليوم.. فيديو

عبدالمحسن سلامة: فتح تحقيق في واقعة مانشيت المصري اليوم.. فيديو
أول تعليق لرئيس تحرير

أول تعليق لرئيس تحرير "المصري اليوم" على أزمة "مانشيت الحشد".. فيديو

أول تعليق لرئيس تحرير "المصري اليوم" على أزمة "مانشيت الحشد".. فيديو
المسح الجيولوجي:

"المسح الجيولوجي": زلزال 7.2 قبالة ساحل بابوا غينيا الجديدة

"المسح الجيولوجي": زلزال 7.2 قبالة ساحل بابوا غينيا الجديدة
عدلي القيعي: طلبنا

عدلي القيعي: طلبنا 300 ألف دولار للمشاركة في لقاء الفجيرة

عدلي القيعي: طلبنا 300 ألف دولار للمشاركة في لقاء الفجيرة
هاني النقراشي: الماء

هاني النقراشي: الماء والطاقة مرتبطان وعلينا إدارة مواردنا لضمان الاستدامة.. فيديو

هاني النقراشي: الماء والطاقة مرتبطان وعلينا إدارة مواردنا لضمان الاستدامة.. فيديو
قطان يكشف موقفًا

قطان يكشف موقفًا جمعه بـ"المايسترو" صالح سليم .. فيديو

قطان يكشف موقفًا جمعه بـ"المايسترو" صالح سليم .. فيديو
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موجز نجوم هوليوود.. روبرت داوني يعلن عن نجوم فيلمه الجديد Doctor Dolittle"" .. جينفير لوبيز تشتري منزلا في نيويورك لـ15 مليون دولار أمريكي .. وكريس براون يعتدي على فتاة جديدة بعد ريهانا .. صور

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