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كأس العالم

بث حي HD كورة لايف تونس بث مباشر| مباراة تونس وانجلترا مباشر الاسطورة الان رابط مشاهدة تونس وانجلترا

الإثنين 18/يونيو/2018 - 01:39 ص
صدى البلد
نور عادل
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موعد مباراة تونس وانجلترا

تبدأ مباراة تونس وانجلترا يوم الاثنين 18 يونيو في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر و 21:00 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة تونس وانجلترا

تبث قنوات beIN SPORTS MAX HD 1 وbeIN SPORTS MAX HD 2 اللقاء مباشرة .

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