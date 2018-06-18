بث حي HD كورة لايف بث مباشر| مباراة السويد وكوريا الجنوبية مباشر

يلتقى بعد قليل السويد مع نظيره كوريا الجنوبية ضمن منافسات المجموعة السادسة لبطولة كأس العالم 2018 المقامة حاليا بروسيا.



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معلومات عن مشاهدة السويد وكوريا الجنوبية مباشر اليوم السويد Vs كوريا الجنوبية، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي ان ماكس 1,2، الملعب : روستوف أرينا، المعلق : على محمد على (بي إن ماكس 1) + جواد بده (بي إن ماكس 2) + سوار الذهب (بي إن 4K).



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موعد مباراة السويد وكوريا الجنوبية؟

تبث مباراة السويد وكوريا الجنوبية يوم الإثنين 18 يونيو في تمام 3:00 عصرا بتوقيت السعودية .

