طُقوس الوَداع.. قصيدة جديدة للشاعرة عبير يسري

كتبت الشاعرة عبير يسري قصيدة جديدة تحت عنوان « طُقوس الوَداع » تقول فيها:

حبيبتي.....

تَحَضّري لرؤيتي

تَزيني بالجواهر

رَتِبي خُصلات شَعركِ الغاضبة .





قَلّمِي أظافرك ِ

اِرتدي أبهى ثيابكِ

اِنشُرِي عِطرك ِ الدافيء

يَغتالني...

كالسّهام الثاقبة .



اليوم أُريدكِ مُبْهِرة

زهرة فريدة

ولا تسألي لماذاااا؟!!!!!

فغدًا أنتي راحلة !!!!!



دعيني أراك ِ......

للمرة الأخيرة

كأميرات الأحلام ....ساحرة .



اِنفضي عن كاهلكِ

عِبء السنوات

لملِمي ذِكراياتكِ....

داخل حَقيبة

وإلى بلد بعيد اِمضي هاربة .





ولا تتعجبي

البُعد سيجعل منكِ

فتاة تُولد مِن جديد

لن تُُقتَل .....

ستُصبِح قاتِلة .



غدًا سيشطُرنا الدّهر نِصفين

و يثور دَمِي

في كل شِريان و وَريد

سَتخرُج أنفاسي غير عائدة .



تَقَبلي اليوم أشواقي

لا غدًا .........

مِن قبل أن تخطو قدماك ِ

وعن دَربي تُحِيد

سَيجِن عَقلي يا غائبة .





و لا تَعتبي إني أَضعتُكِ من يدّي

حُبكِ ليس قدري

لا ينال القلب كل ما يُريد

الأقدار غالِبة .



سامحيني .......

إنّي تَجنبتُ الغَرق

لن يُشعِل النار مَن يقف

في وسط الجََليد

أصعب القرارات هي الصائبة .



واعذريني .......

أنا لطُقوسِ الوداع لا أُجِيد

تُمزِقُني تلك الدمعات الحزينة الصاخبة .