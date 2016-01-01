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ثقافة

طُقوس الوَداع.. قصيدة جديدة للشاعرة عبير يسري

الجمعة 13/يوليه/2018 - 06:00 ص
صدى البلد
كتبت الشاعرة عبير يسري قصيدة جديدة تحت عنوان « طُقوس الوَداع » تقول فيها:
حبيبتي.....
تَحَضّري لرؤيتي
تَزيني بالجواهر
رَتِبي خُصلات شَعركِ الغاضبة .


قَلّمِي أظافرك ِ
اِرتدي أبهى ثيابكِ
اِنشُرِي عِطرك ِ الدافيء
يَغتالني...
كالسّهام الثاقبة .

اليوم أُريدكِ مُبْهِرة
زهرة فريدة
ولا تسألي لماذاااا؟!!!!!
فغدًا أنتي راحلة !!!!!

دعيني أراك ِ......
للمرة الأخيرة
كأميرات الأحلام ....ساحرة .

اِنفضي عن كاهلكِ
عِبء السنوات
لملِمي ذِكراياتكِ....
داخل حَقيبة
وإلى بلد بعيد اِمضي هاربة .


ولا تتعجبي
البُعد سيجعل منكِ
فتاة تُولد مِن جديد
لن تُُقتَل .....
ستُصبِح قاتِلة .

غدًا سيشطُرنا الدّهر نِصفين
و يثور دَمِي
في كل شِريان و وَريد
سَتخرُج أنفاسي غير عائدة .

تَقَبلي اليوم أشواقي
لا غدًا .........
مِن قبل أن تخطو قدماك ِ
وعن دَربي تُحِيد
سَيجِن عَقلي يا غائبة .


و لا تَعتبي إني أَضعتُكِ من يدّي
حُبكِ ليس قدري
لا ينال القلب كل ما يُريد
الأقدار غالِبة .

سامحيني .......
إنّي تَجنبتُ الغَرق
لن يُشعِل النار مَن يقف
في وسط الجََليد
أصعب القرارات هي الصائبة .

واعذريني .......
أنا لطُقوسِ الوداع لا أُجِيد
تُمزِقُني تلك الدمعات الحزينة الصاخبة .

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