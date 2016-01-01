طُقوس الوَداع.. قصيدة جديدة للشاعرة عبير يسري

كتبت الشاعرة عبير يسري قصيدة جديدة تحت عنوان « طُقوس الوَداع » تقول فيها:
حبيبتي.....
تَحَضّري لرؤيتي
تَزيني بالجواهر
رَتِبي خُصلات شَعركِ الغاضبة .
قَلّمِي أظافرك ِ
اِرتدي أبهى ثيابكِ
اِنشُرِي عِطرك ِ الدافيء
يَغتالني...
كالسّهام الثاقبة .
اليوم أُريدكِ مُبْهِرة
زهرة فريدة
ولا تسألي لماذاااا؟!!!!!
فغدًا أنتي راحلة !!!!!
دعيني أراك ِ......
للمرة الأخيرة
كأميرات الأحلام ....ساحرة .
اِنفضي عن كاهلكِ
عِبء السنوات
لملِمي ذِكراياتكِ....
داخل حَقيبة
وإلى بلد بعيد اِمضي هاربة .
ولا تتعجبي
البُعد سيجعل منكِ
فتاة تُولد مِن جديد
لن تُُقتَل .....
ستُصبِح قاتِلة .
غدًا سيشطُرنا الدّهر نِصفين
و يثور دَمِي
في كل شِريان و وَريد
سَتخرُج أنفاسي غير عائدة .
تَقَبلي اليوم أشواقي
لا غدًا .........
مِن قبل أن تخطو قدماك ِ
وعن دَربي تُحِيد
سَيجِن عَقلي يا غائبة .
و لا تَعتبي إني أَضعتُكِ من يدّي
حُبكِ ليس قدري
لا ينال القلب كل ما يُريد
الأقدار غالِبة .
سامحيني .......
إنّي تَجنبتُ الغَرق
لن يُشعِل النار مَن يقف
في وسط الجََليد
أصعب القرارات هي الصائبة .
واعذريني .......
أنا لطُقوسِ الوداع لا أُجِيد
تُمزِقُني تلك الدمعات الحزينة الصاخبة .
حبيبتي.....
تَحَضّري لرؤيتي
تَزيني بالجواهر
رَتِبي خُصلات شَعركِ الغاضبة .
قَلّمِي أظافرك ِ
اِرتدي أبهى ثيابكِ
اِنشُرِي عِطرك ِ الدافيء
يَغتالني...
كالسّهام الثاقبة .
اليوم أُريدكِ مُبْهِرة
زهرة فريدة
ولا تسألي لماذاااا؟!!!!!
فغدًا أنتي راحلة !!!!!
دعيني أراك ِ......
للمرة الأخيرة
كأميرات الأحلام ....ساحرة .
اِنفضي عن كاهلكِ
عِبء السنوات
لملِمي ذِكراياتكِ....
داخل حَقيبة
وإلى بلد بعيد اِمضي هاربة .
ولا تتعجبي
البُعد سيجعل منكِ
فتاة تُولد مِن جديد
لن تُُقتَل .....
ستُصبِح قاتِلة .
غدًا سيشطُرنا الدّهر نِصفين
و يثور دَمِي
في كل شِريان و وَريد
سَتخرُج أنفاسي غير عائدة .
تَقَبلي اليوم أشواقي
لا غدًا .........
مِن قبل أن تخطو قدماك ِ
وعن دَربي تُحِيد
سَيجِن عَقلي يا غائبة .
و لا تَعتبي إني أَضعتُكِ من يدّي
حُبكِ ليس قدري
لا ينال القلب كل ما يُريد
الأقدار غالِبة .
سامحيني .......
إنّي تَجنبتُ الغَرق
لن يُشعِل النار مَن يقف
في وسط الجََليد
أصعب القرارات هي الصائبة .
واعذريني .......
أنا لطُقوسِ الوداع لا أُجِيد
تُمزِقُني تلك الدمعات الحزينة الصاخبة .