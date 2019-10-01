فايلز .. والفشل اللذيذ





واتهمه الكثيرون أنه مدرب فاشل .. وأن الأهلى خسر كثيرا بالتعاقد معه !! والغريب أن من قاد تلك الحملة جمهور وأعضاء ورئيس نادى الزمالك !! ولم يحتمل هؤلاء فكرة الانتظار إلى ما بعد لقاء القمة فى السوبر المحلى التى انتهت بفوز الاهلى لعبا ونتيجة .. ليعرف كلا من جمهور الأحمر والأبيض على إمكانات المدير الفنى لكلا من قطبى الكرة المصرية .. وكانت مباراة السوبر أول المؤشرات التى وضعت ملامح ضربة البداية الحقيقية لإمكانات كلا من الصربى ميتشو الذى صاحب تعاقده مع البيت الأبيض حملة واسعة تؤكد على قدراته وامكاناته الفنية عالية الجودة وفكر كروى رفيع المستوى ..







[email protected]

واعتبر مشجعى الأبيض التعاقد معه ضربة تفوق رائعة على غريمه الأحمر .. الذى تعاقد مع السويسرى الفاشل رينيه فايلر .. هذا الفاشل الذى استمتع بفشله كل جماهير القلعة الحمراء خلال مبارياته الأربع التى قاد فيها فريق الأهلى استطاع الفاشل أن يعيد لأبناء القافلة الحمراء توازنهم النفسى داخل الملعب ومنحهم دفعة معنوية قوية جعلتهم قادرين على التركيز بشكل كبير داخل المستطيل الأخضر والذى ظهر على مستوى تميز وقوة الأداء .. ولمسة كروية جميلة افتقدها الأهلى لفترات طويلة .. المباريات الأربع التى خاضها فايلز يعتبرها الكثير من خبراء الكرة مؤشر واضح لفكر كروى جيد وقوى للمدرسة الكروية السويسرية الجديدة على الكرة المصرية والتى سوف تلقى بظلالها الإيجابية على فريق الأهلى بشكل خاص والكرة المصرية بشكل عام .. ونتاج الفشل الذى حققه فايلز على مدار مبارياته الأربع لعبا ونتيجة استطاع الفوز فى مباراتى دور 32 لبطولة الأندية الأفريقية الأبطال على كانو اسبورت الغينى 2/0 فى الذهاب و4/0 فى العوده .. وحقق قمة الفشل بالفوز ببطولة السوبر المحلى بعد تغلبه 3/2 فى مباراة التفوق لعبا ونتيجة على الزمالك وحقق أول بطولاته مع القلعة الحمراء واستمر فايلز فى فشله الذى تم الترويج له قبل وصوله للقاهرة وذلك بالفوز الكبير 4/0 على سموحة فى الدورى المصرى .. ذاك الفشل الذى يحققه فايلز مع الأهلى هو الفشل الممتع اللذيذ الذى يسعد كل عشاق القلعة الحمراء .. والذى منح مجلس عائلة الأهلى ثقة كبيرة فى اختيارها للمدير الفنى الجديد.. الطريف أن سعادة جماهير الأحمر ليست فى التفوق والتميز فى الأداء والنتيجة رغم الحملة التى قادها المنافس ضد المدير الفنى الجديد .. لكن لإحساسهم بأن الزمالك لم يتفوق على الأهلى فى صفقة المدربين.

عندما قرر مجلس عائلة الأهلى أول سبتمبر الماضى التعاقد مع السويسرى رينيه فايلز لتولى المسئولية الفنية للقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.. وتغيير الوجهة الفنية الكروية بعيدا كل البعد عن المدارس الكروية ذات السمعة والصيت العالمى على مسامع الجماهير قبل المتخصصين .. تعرضت إدارة الأهلى للكثير والعديد من الانتقادات الحادة والعنيفة .. ولم تكن تلك الإنتقادات مجرد كلام عابر من هنا أو هناك .. لكنها كانت إنتقادات شديدة تؤكد عدم قدرة إدارة الأهلى على التعاقد مع اسم عالمى كبير ذو خبرة واسعة فى دنيا تدريب كرة القدم .. وكان ذاك الهجوم هو كلمة السر فى تحول الهجوم والانتقادات للإدارة إلى التشكيك فى امكانات وقدرات السويسرى فايلر على قيادة القلعة الحمراء للفوز بالبطولات المختلفة التى يخوضها الأهلى الفترة المقبلة ..