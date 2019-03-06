ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
الأهلي يكتسح الزمالك

الأهلي يكتسح الزمالك ويتوج بكأس مصر لسيدات تنس الطاولة

الأهلي يكتسح الزمالك
الأهلي يكتسح الزمالك ويتوج بكأس مصر لسيدات تنس الطاولة
رئيس التأمين الصحي

رئيس التأمين الصحي تتابع المرحلة الثانية من الكشف المبكر على طلاب المدارس

رئيس التأمين الصحي
رئيس التأمين الصحي تتابع المرحلة الثانية من الكشف المبكر على طلاب المدارس
رمضان عبدالمعز: التطاول

رمضان عبدالمعز: التطاول على هؤلاء يضاعف الذنوب ..فيديو

رمضان عبدالمعز: التطاول
رمضان عبدالمعز: التطاول على هؤلاء يضاعف الذنوب ..فيديو
منظمات إخوانية تمنع

منظمات إخوانية تمنع ناشطا مصريا من الرد على أكاذيب الجماعة فى جنيف

منظمات إخوانية تمنع
منظمات إخوانية تمنع ناشطا مصريا من الرد على أكاذيب الجماعة فى جنيف
ضاحي خلفان يسخر من

ضاحي خلفان يسخر من قطر بسبب تنظيم كأس العالم

ضاحي خلفان يسخر من
ضاحي خلفان يسخر من قطر بسبب تنظيم كأس العالم
البنتاجون: مصر تحارب

البنتاجون: مصر تحارب داعش في سيناء وتتخذ إجراءات لمواجهة التنظيمات الإرهابية

البنتاجون: مصر تحارب
البنتاجون: مصر تحارب داعش في سيناء وتتخذ إجراءات لمواجهة التنظيمات الإرهابية
فاكر نفسه رشدى أباظة..

فاكر نفسه رشدى أباظة.. عمرو عاش الدور على مراته فـ خلعته

فاكر نفسه رشدى أباظة..
فاكر نفسه رشدى أباظة.. عمرو عاش الدور على مراته فـ خلعته
لـ خلاف على العقود..

لـ خلاف على العقود.. عامل بريطاني غاضب يهدم منطقة سكنية شيدها بنفسه..فيديو

لـ خلاف على العقود..
لـ خلاف على العقود.. عامل بريطاني غاضب يهدم منطقة سكنية شيدها بنفسه..فيديو
بومبيو يوجه رسالة

بومبيو يوجه رسالة مهمة إلى الشعب الإيراني

بومبيو يوجه رسالة
بومبيو يوجه رسالة مهمة إلى الشعب الإيراني
مانشستر يونايتد يحقق

مانشستر يونايتد يحقق 6 مكاسب من الفوز على باريس سان جيرمان

مانشستر يونايتد يحقق
مانشستر يونايتد يحقق 6 مكاسب من الفوز على باريس سان جيرمان
أب يستغيث بوزيرة

أب يستغيث بوزيرة الصحة لمساعدته فى علاج ابنته

أب يستغيث بوزيرة
أب يستغيث بوزيرة الصحة لمساعدته فى علاج ابنته
مفاجأة عن الكمبيوتر

مفاجأة عن الكمبيوتر يكشفها أول منشور لملكة بريطانيا على انستجرام

مفاجأة عن الكمبيوتر
مفاجأة عن الكمبيوتر يكشفها أول منشور لملكة بريطانيا على انستجرام
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ملفات

وزيرة البيئة من جوهانسبرج:

وزيرة البيئة من جوهانسبرج: نستهدف الوصول لـ 37% في خليط الطاقة المتجددة ..إجراءات إصدار تعريفة الكهرباء وإدخال القطاع الخاص لإنشاء محطات

وزير التنمية ووفد

وزير التنمية ووفد UCLGA يبحثون افتتاح مقر المنظمة بالقاهرة ..وإجراءات اجتماع شبكة النساء المحلية الأفريقية في أبريل

شريف اسماعيل: الرئيس

شريف اسماعيل: الرئيس يتابع ملف تقنين الأراضى ويؤكد أهمية استرداد حق الشعب ..وزير التنمية: تقارير المحافظات كشفت عن 12 مشكلة

نجوم تزوجوا سرا في

نجوم تزوجوا سرا في حفلات زفاف خفية.. آخرهم إيد شيران ومايلي سايرس.. الحراس يصادرون الهواتف في فرح مارجوت روبي.. وبيونسيه تحتفل بزواجها مرتين دون علم أحد.. صور

احترس.. المشروبات

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أخبار البلد

رئيس شباب العمال:

رئيس شباب العمال: نستهدف التغلغل في أفريقيا وأوروبا بالتدريب والتثقيف

المركز الثقافي الروسي

المركز الثقافي الروسي بالقاهرة ينظم مسابقة في الأدب الكلاسيكي

رئيس هيئة تنشيط السياحة

رئيس هيئة تنشيط السياحة يلتقي بصناع السفر في بورصة برلين السياحية

السفير الكندي: تمكين

السفير الكندي: تمكين المرأة يجعل العائلات والبلدان أكثر ازدهارا

منظمات إخوانية تمنع

منظمات إخوانية تمنع ناشطا مصريا من الرد على أكاذيب الجماعة فى جنيف

حوادث

فاكر نفسه رشدى أباظة..

فاكر نفسه رشدى أباظة.. عمرو عاش الدور على مراته فـ خلعته

ضبط المتهم بقتل شاب

ضبط المتهم بقتل شاب وإلقاء جثته أمام مستشفى بالخانكة

حملات مداهمة لضبط

حملات مداهمة لضبط مخالفات محلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك بالبحر الأحمر

الإدارية العليا:

الإدارية العليا: لا يجوز التمييز في التعيينات بين المتكافئين

الرقابة الإدارية

الرقابة الإدارية تستقبل وفد مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة وخبراء صربيا وليسوتو.. صور

رياضة

مجدي عبد الغني ينعى

مجدي عبد الغني ينعى والدة خالد لطيف

مانشستر يونايتد يحقق

مانشستر يونايتد يحقق 6 مكاسب من الفوز على باريس سان جيرمان

سيميوني ينجو من الإيقاف

سيميوني ينجو من الإيقاف والاتحاد الأوروبي يكتفي بالغرامة في واقعة احتفال اليوفي

نتائج وترتيب مظاليم

نتائج وترتيب مظاليم القاهرة.. نادي مصر يعود بـ ريمونتادا أمام القناة ويتصدر مؤقتا

كفر الشيخ يفوز على

كفر الشيخ يفوز على الجزيرة بـ ثلاثية عقب استئناف المباراة

فن

ريتا أورا تفضح حبيبها

ريتا أورا تفضح حبيبها لارتباطه بممثلة أمريكية بعد أيام على انفصالهما.. صور

سامح عبد العزيز :

سامح عبد العزيز : القرآن والروايات كانا ونيسى فى محنتى

ميريام فارس تظهر

ميريام فارس تظهر بإطلالة مثيرة في جلسة تصوير.. صور

بعد الـ بي بي سي..

بعد الـ بي بي سي.. محطات راديو عالمية توقف إذاعة أغاني مايكل جاكسون

قيامة أرطغرل الحلقة

قيامة أرطغرل الحلقة 138 تتصدر جوجل

توك شو

زيزى عادل تكشف سبب

زيزى عادل تكشف سبب اختفائها عن الساحة الفنية .. فيديو

أسامة كمال يفتح ملف

أسامة كمال يفتح ملف إدخال التكنولوجيا لتطوير النقل في مصر

لـ خلاف على العقود..

لـ خلاف على العقود.. عامل بريطاني غاضب يهدم منطقة سكنية شيدها بنفسه..فيديو

معلومات جديدة موثقة..

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ناشطة: المرأة العربية

ناشطة: المرأة العربية أمامها معركة طويلة في الدمج بالحكم المحلي.. فيديو

برلمان

رئيس حزب الحرية يشكل

رئيس حزب الحرية يشكل لجانا لرصد الشائعات والرد عليها.. صور

تنظيم قافلة طبية

تنظيم قافلة طبية مجانية غدا برعاية حزب المحافظين

الحركة الوطنية يفتتح

الحركة الوطنية يفتتح منفذا لبيع اللحوم البلدي في العاشر من رمضان

هالة عبد السلام:

هالة عبد السلام: دمج ٥٩ ألف طالب ذوى إعاقة بمدارس التعليم الفني

متحدث النواب: تحية

متحدث النواب: تحية لأرواح شهداء مصر الأبرار فى يوم الشهيد

محافظات

فصل الكهرباء عن بعض

فصل الكهرباء عن بعض المناطق بالغربية غدا لإجراء الصيانة الدورية

غدا.. قطع المياه

غدا.. قطع المياه عن مدينة أسوان لمدة 12 ساعة بسبب أعمال صيانة

ختام فعاليات ملتقى

ختام فعاليات ملتقى أرسينوي الدولي الأول للفن المعاصر.. فيديو وصور

محافظ مطروح يتفقد

محافظ مطروح يتفقد العمارات السكنية بـ الكيلو 4 لتطويرها..صور

محافظ قنا يسلم أولى

محافظ قنا يسلم أولى جرعات علاج فيروس سي ضمن مبادرة 100 مليون صحة

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خبير أسواق المال:

خبير أسواق المال: مؤشرات إيجابية لأداء البورصة على المدى المتوسط

المالية: تنتهي من

المالية: تنتهي من قانون الإجراءات الضريبية الموحد

المالية: خطة لتعظيم

المالية: خطة لتعظيم إيرادات الدولة

المالية تعلن عن الشركة

المالية تعلن عن الشركة الفائزة لميكنة الضرائب خلال أيام

وزير المالية: خطة

وزير المالية: خطة تطوير مصلحة الضرائب تلقي اهتماما كبيرا من الدولة

أخبار العالم

الجيش اليمني يحرر

الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية شمالي الضالع

إثيوبيا تناشد المجتمع

إثيوبيا تناشد المجتمع الدولي لتوفير مساعدات إنسانية تقدر بـ 3ر1 مليار دولار

بومبيو يوجه رسالة

بومبيو يوجه رسالة مهمة إلى الشعب الإيراني

محمد بن راشد: كل

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الشرطة الاسكتلندية: الطرد المريب في أدنبرة لا يشكل خطرا

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سامسونج تتألق فى

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هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟