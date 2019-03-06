ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

قدمت فضائية "روسيا اليوم" فيلما وثائقيا لمعلومات جديدة يتم طرحها لأول مرة عن دور علماء ألمانيا النازية في صنع القنبلة الذرية ...
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، جهود مصر في مجال الطاقة المتجددة والمساهمة في خفض غازات الاحتباس الحراري ...
قال محمد وهب الله، رئيس اتحاد شباب العمال، إن الاتحاد أنشئ وفقا لقانون الشباب الصادر عام 2017، ويتم تشكيله من بنسة 50% من الشباب في سن لا يتجاوز ال 35 سنة، و 50% فوق السن لعمل مزيج بينهما لتبادل ...
على غرار دنجوان السينما رشدى أباظة وصفت سمر زوجها صاحب الملامح الوسيمة والحضور الجذاب لدى السيدات لكن هذا الجمال كان ...
نعى مجدي عبد الغني عضو مجلس اتحاد الكرة والدة الإعلامى خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالى والنادى الأبيض السابق، فى وفاة والدته التى رحلت عن عالمنا اليوم الخميس بعد صراع طويل مع المرض. وكتب ...
رصدت عدسات مصوري الباباراتزي صورا للممثل الأمريكي أندرو جروفيلد مع الممثلة الشابة Aisling Bea ...
قالت المطربة زيزى عادل انها دائما تبحث عن المختلف والجديد فى اعمالها الفنية بشرط ان تليق لها، مشيرة الى انها بمجرد شعورها بأن الاغنية تتماشى معها تشرع فى العمل عليها فورا...
ترأس الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية المتحدث الرسمي للبرلمان، اجتماع الهيئة العليا للحزب لمناقشة التحركات خلال الفترة المقبلة. تطرق اجتماع عليا حزب الحرية المصرى، إلى كيفية التواصل مع المواطنين ...
قالت المهندسة أماني هاشم رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية إنه سيتم بعد غد السبت فصل التيار الكهربائي عن مناطق شبراقاص، نفيا ، ميت حبيش القبلية، والعزب التابعة" من الساعة 6.30 صباحًا وحتى الساعة 8.30 ...
قال سعيد الفقي، خبير أسواق المال: ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بنهاية جلسات الأسبوع؛ حيث استقر المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 أعلى مستوى 14800 نقطة بعد حركته بين مستويات 14650 نقطة إلى 14800 نقطة. وأوضح ...
تمكنت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية من تحرير مواقع استراتيجية في جبهة دمت شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد، عقب معارك تكبدت خلالها مليشيات الحوثي 20 قتيلا ومصابا ...
تقدم خبيرة التجميل سما صفوت، هذا العام خلال فعاليات مسابقة ملكة الحجاب لعام 2019 مجموعة من أنماط الماكياج المختلفة للمتسابقات العشر ...
في سابقة هي الأولى لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، قامت الملكة بنشر أول منشور لها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي المعني بالصور"انستجرام"، وفق ما ذكرت صحف دولية عدة كان من ضمنها الإكسبريس، وذلك خلال ...
قال الشيخ أشرف الفيل، الداعية الإسلامى، إن الإنسان يعاقب عند وجوده فى مكة أو المدينة، على نيته وليس فعله فقط، مشيرا من نوى فقط السرقة أو ظلم فيحاسب عليه...
خلال مشاركتها في فعاليات معرض جنيف الدولى للسيارات كشفت شركة بوجاتي الفرنسية عن سيارة جديدة هي الأغلى في العالم وقالت الشركة ...
قال هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ان معرض دمنهور الرابع للكتاب هذا العام يأتي بمذاق مختلف تضافرت فيه الجهود لتعبر عن توجه الدولة الحديثة...
نعم
80%
لا
16%
لا أهتم
4%