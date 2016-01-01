ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

رئيس مجلس الدولة: لابد من تنظيم مسابقات رياضية وثقافية بالمدارس

أكد المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، أن بناء الإنسان المصري المعاصر يقع في المقام الأول على كاهل الأسرة المصرية عن طريق بث حب القراءة لدى الأطفال منذ الصغر. وأشار "أبو العزم"، خلال كلمته ...