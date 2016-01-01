ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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صدى البلد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
وزير الخارجية السعودي

وزير الخارجية السعودي يتعهد بتحقيق شامل في قضية خاشقجي

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي يتعهد بتحقيق شامل في قضية خاشقجي
ولي العهد السعودي

ولي العهد السعودي يشارك في مؤتمر الاستثمار بالرياض

ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي يشارك في مؤتمر الاستثمار بالرياض
شاهد.. السيسي يستقبل

شاهد.. السيسي يستقبل ممثلي 40 شركة أمريكية لبحث فرص الاستثمار المتاحة

شاهد.. السيسي يستقبل
شاهد.. السيسي يستقبل ممثلي 40 شركة أمريكية لبحث فرص الاستثمار المتاحة
وزيرة الهجرة توجه

وزيرة الهجرة توجه رسالة للمشاركين بمنتدى شباب العالم.. فيديو

وزيرة الهجرة توجه
وزيرة الهجرة توجه رسالة للمشاركين بمنتدى شباب العالم.. فيديو
السيسي: لجنة وزارية

السيسي: لجنة وزارية مصرية بلغارية خلال يناير المقبل.. فيديو

السيسي: لجنة وزارية
السيسي: لجنة وزارية مصرية بلغارية خلال يناير المقبل.. فيديو
المصرية سمر حمزة

المصرية سمر حمزة تتأهل لنصف نهائي بطولة العالم للمصارعة الحرة

المصرية سمر حمزة
المصرية سمر حمزة تتأهل لنصف نهائي بطولة العالم للمصارعة الحرة
رئيس وزراء بلغاريا:

رئيس وزراء بلغاريا: السيسي يسعى لتحقيق الأمان لمصر والسائحين.. فيديو

رئيس وزراء بلغاريا:
رئيس وزراء بلغاريا: السيسي يسعى لتحقيق الأمان لمصر والسائحين.. فيديو
شاهد.. إعصار قوي

شاهد.. إعصار قوي يجتاح قبرص

شاهد.. إعصار قوي
شاهد.. إعصار قوي يجتاح قبرص
برزنتيشن تخصص طائرة

برزنتيشن تخصص طائرة خاصة للنادي الأهلي

برزنتيشن تخصص طائرة
برزنتيشن تخصص طائرة خاصة للنادي الأهلي
بريزنتيشن تفجر مفاجأة

بريزنتيشن تفجر مفاجأة بشأن فسخ الزمالك لعقد الرعاية

بريزنتيشن تفجر مفاجأة
بريزنتيشن تفجر مفاجأة بشأن فسخ الزمالك لعقد الرعاية
تشكيل ناري للزمالك

تشكيل ناري للزمالك في مواجهة الإنتاج الحربي

تشكيل ناري للزمالك
تشكيل ناري للزمالك في مواجهة الإنتاج الحربي
ساقه المبتورة لم

ساقه المبتورة لم تمنعه من تحقيق أحلامه فى السباحة وتسلق الجبال.. عمر حجازى حكاية متعرفش المستحيل

ساقه المبتورة لم
ساقه المبتورة لم تمنعه من تحقيق أحلامه فى السباحة وتسلق الجبال.. عمر حجازى حكاية متعرفش المستحيل
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أهم الأخبار

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السيسي: تعاون مشترك مع بلغاريا في جميع المجالات.. فيديو

ملفات

بعد انتخاب مصر رئيسا

بعد انتخاب مصر رئيسا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب.. عرفات : بحث دراسة إنشاء مركز عربي متخصص بالنقل المستدام.. وإنشاء البوابة الإلكترونية لتنشيط حركة التجارة بين الدول العربية.. صور

افتتاح مستشفى طوارئ

افتتاح مستشفى طوارئ بلبيس خلال أيام.. انتهاء جميع التجهيزات بتكلفة 30 مليون جنيه.. والمشروع يخدم أهالي الشرقية ومصابي الطرق السريعة.. صور

اتكلم مصري مشروع

اتكلم مصري مشروع الحفاظ على اللغة العربية بين أبناء المصريين بالخارج.. الهجرة تستعرض خطوات الإعداد للمبادرة.. والهدف خلق روابط بين الأجيال الجديدة والوطن

العراق تدخل دائرة

العراق تدخل دائرة الصدام بين إسرائيل وإيران.. طهران تضرب تل أبيب بصواريخ بالستية من الرافدين قريبًا.. اكتشاف مصنع لإنتاج الصواريخ المدعمة بـGPS في العراق.. والمواجهات تزعزع استقرار الأردن

السفير الروسي بالقاهرة

السفير الروسي بالقاهرة يكشف أبرز تفاصيل زيارة السيسي إلى روسيا.. ويؤكد: الرئيسان بحثا إنشاء محطة الضبعة واستئناف الرحلات الروسية بين البلدين بكامل طاقتها

أخبار البلد

الصيادلة: تحذر من

الصيادلة: تحذر من تطبيقات تروج لأدوية مغشوشة على الموبايل

250 مليار جنيه حجم

250 مليار جنيه حجم السيارات المعروضة أون لاين بمصر

وكيل الكهرباء فى

وكيل الكهرباء فى بروكسل للمشاركة في اجتماع مبادرة الشراكة الأفريقية الأوروبية

إقبال ضعيف جدا بانتخابات

إقبال ضعيف جدا بانتخابات العلميين.. 160 صوتا باللجنة العامة والمغتربين

وزيرة الهجرة توجه

وزيرة الهجرة توجه رسالة للمشاركين بمنتدى شباب العالم.. فيديو

حوادث

رئيس مجلس الدولة:

رئيس مجلس الدولة: لابد من تنظيم مسابقات رياضية وثقافية بالمدارس

ضبط مرتكب واقعة التعدي

ضبط مرتكب واقعة التعدي على ممرضة بإحدى عيادات الإسكندرية

المشدد 3 سنوات لـ

المشدد 3 سنوات لـ 4 متهمين في قضيتي تزوير بالشرقية

تحرير 31 بلاغا بحرائق

تحرير 31 بلاغا بحرائق ومفرقعات في حملات بشوارع الغربية

ضبط 4 قطع سلاح نارى

ضبط 4 قطع سلاح نارى و7 قضايا اتجار فى المخدرات

رياضة

محافظ البحيرة يكرم

محافظ البحيرة يكرم الفائزة بذهبية كاراتيه أولمبياد الشباب

نجم الأهلي السابق:

نجم الأهلي السابق: رحيل مؤمن زكريا عن الفريق ينهي حياته كرويا

أنفانتينو يهنئ أبو

أنفانتينو يهنئ أبو ريدة بحصد برونزية أولمبياد الشباب

تشكيل ناري للزمالك

تشكيل ناري للزمالك في مواجهة الإنتاج الحربي

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انتخابات اتحاد الكرة التكميلية تهدد دورى الصالات بالإلغاء

فن

في عيد ميلاده.. 6

في عيد ميلاده.. 6 معلومات لا يعرفها الكثير عن صلاح السعدني

ننشر إيرادات فيلم

ننشر إيرادات فيلم first man بعد مرور 11 يوما

دياب يشارك أحمد السقا

دياب يشارك أحمد السقا ومصطفى شعبان فيلم ترانيم أبليس

محمد سراج: سعيد بتجربة

محمد سراج: سعيد بتجربة برنامج الغنا رايح جاي

العناية الإلهية تنقذ

العناية الإلهية تنقذ ذا ويكند في حفله بالمكسيك.. فيديو

توك شو

شاهد.. إعصار قوي

شاهد.. إعصار قوي يجتاح قبرص

رئيس وزراء بلغاريا:

رئيس وزراء بلغاريا: السيسي يسعى لتحقيق الأمان لمصر والسائحين.. فيديو

السيسي: لجنة وزارية

السيسي: لجنة وزارية مصرية بلغارية خلال يناير المقبل.. فيديو

بويكو بوريسوف: نعمل

بويكو بوريسوف: نعمل على تشجيع السياحة البلغارية إلى مصر.. فيديو

السيسي: التعاون بين

السيسي: التعاون بين مصر وبلغاريا وصل إلى مستوى متقدم ..فيديو

برلمان

وزيرة البيئة: منظومة

وزيرة البيئة: منظومة الشكاوى ساهمت في القضاء جزئيا على حرائق قش الأرز

3 مليارات جنيه استثمارات

3 مليارات جنيه استثمارات لتطوير مصانع الحديد والصلب بحلوان والدلتا

نائب:المخدرات القانونية

نائب:المخدرات القانونية أكثر خطرا على الشباب من غير المشروعة

متحدث البرلمان يشيد

متحدث البرلمان يشيد بأداء ذوي الاحتياجات الخاصة داخل مؤسسات الدولة

إفريقية البرلمان

إفريقية البرلمان تبحث سب العلاقات مع سفير أنجولا.. صور

محافظات

محافظ المنيا يحيل

محافظ المنيا يحيل واقعة مستشفى ملوي العام إلى الشئون القانونية

مطالب بالانتهاء من

مطالب بالانتهاء من ازدواج الطريق الصحراوي بأسوان.. فيديو وصور

محافظ المنوفية يلتقي

محافظ المنوفية يلتقي عددا من المواطنين ويستمع لشكواهم

محافظ المنيا يلتقي

محافظ المنيا يلتقي وفدا سياحيا خلال تفقده منطقة آثار بني حسن.. فيديو وصور

محافظ المنيا يقرر

محافظ المنيا يقرر إعفاء سيارات الجنائز من رسوم عبور المعديات.. صور

اقتصاد

صلاح الدين: الغاز

صلاح الدين: الغاز والبترول أهم قطاع استثماري أمام الشركات الأمريكية

غرفة التجارة الأمريكية:

غرفة التجارة الأمريكية: مليار دولار زيادة في استثمارات واشنطن لمصر

مدير الشرق الأوسط

مدير الشرق الأوسط بالغرفة الأمريكية: لدينا رغبة في الاستثمار بمصر

سحر نصر: مصر أصبحت

سحر نصر: مصر أصبحت الآن مركزا عالميا للأعمال والاستثمار

قرار عاجل من وزير

قرار عاجل من وزير التموين بشأن تخفيض أسعار الدواجن واللحوم المجمدة

أخبار العالم

ولي العهد السعودي

ولي العهد السعودي يشارك في مؤتمر الاستثمار بالرياض

وزير الخارجية السعودي

وزير الخارجية السعودي يتعهد بتحقيق شامل في قضية خاشقجي

الاستخبارات العراقية:

الاستخبارات العراقية: اعتقال قيادي بتنظيم داعش في الموصل

مساعد رئيس أذربيجان

مساعد رئيس أذربيجان يؤكد العلاقات بين بلاده وأعضاء منظمة التعاون الإسلامي

الأمير محمد بن سلمان

الأمير محمد بن سلمان يحضر لقاء والده مع عائلة جمال خاشقجي

مرأة

طريقة عمل المهلبية

طريقة عمل المهلبية للشيف شربينى

تعرف على مواصفات

تعرف على مواصفات الشفاة المثالية

ودعي التجاعيد والمسام

ودعي التجاعيد والمسام الواسعة بوصفة بأقل التكاليف

طريقة عمل المسقعة

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة

7 فوائد للملوخية..

7 فوائد للملوخية.. وطريقة تحضيرها للدايت

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الفيضانات تحطم أهم

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