ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

رئيس شباب العمال: نستهدف التغلغل في أفريقيا وأوروبا بالتدريب والتثقيف

قال محمد وهب الله، رئيس اتحاد شباب العمال، إن الاتحاد أنشئ وفقا لقانون الشباب الصادر عام 2017، ويتم تشكيله من بنسة 50% من الشباب في سن لا يتجاوز ال 35 سنة، و 50% فوق السن لعمل مزيج بينهما لتبادل ...