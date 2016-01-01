ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

شهدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الثلاثاء، إعلان شركة بيبسيكو مصر عن خطتها ....
واصل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب اجتماعات دورته الـ 61 لليوم الثاني على التوالي، برئاسة الدكتور هشام عرفات، وزير النقل المصري، ...
قالت نقابة الصيادلة، إنها رصدت فى الآونة الأخيرة ظهور بعض التطبيقات على الموبايل وعلى مواقع التواصل الاجتماعى، تبيع الأدوية...
أكد المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، أن بناء الإنسان المصري المعاصر يقع في المقام الأول على كاهل الأسرة المصرية عن طريق بث حب القراءة لدى الأطفال منذ الصغر. وأشار "أبو العزم"، خلال كلمته ...
كرم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اللاعبة ياسمين نصر الجويلي الحاصلة على المركز الأول والميدالية الذهبية...
يصادف اليوم عيد ميلاد الفنان صلاح السعدني والذي يعد واحدًا من أهم نجوم الدراما والسينما الذين قدموا عشرات ...
عرضت فضائية "euro news" لقطات مصورة لإعصار قوي اجتاح قبرص، مما تسبب بأضرار كبيرة بالجزيرة ...
أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، أن هناك تعاون لتفعيل منظومة جديدة للرد الآلي على شكاوى المواطنين بشأن....
قرر اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم، تشكيل لجنة من الشؤون القانونية لإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسئوليات ....
أكد محمود صلاح الدين عضو غرفة التجارة الامريكية أن الوفد الأمريكي الذى يضم 44 شركة امريكية ...
قال شهود من رويترز إن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ظهر في إحدى جلسات مؤتمر الاستثمار في الرياض اليوم الثلاثاء. وحضر الأمير محمد بن سلمان مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض مع العاهل ...
نقدم لكم طريقة عمل المهلبية بخطوات الشيف شربينى مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة. مقادير المهلبية: لبن – نشا كريمة لباني ماء زهر مستكة – سكر طريقة عمل المهلبية: * ضعي اللبن على النار ...
ينظر إلى الزار في مصر باعتباره وسيلة لطرد الأرواح الشريرة وتخليص النفس البشرية من الشياطين
ورد الى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤال يقول صاحبه : " ما حكم حلق بعض الرأس وترك بعضها ...
عادة ما تستعين الفرق بأحدث ما في جعبتها لتظهر به في بطولة العالم لسباقات الفورميولا وان لكن فيراري فضل الرجوع خطوة إلى الوراء ليتوج بسباق جائزة أمريكا الكبرى على حلبة أوستن في تكساس ...
قررت إدارة مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني برئاسة سهير عبد القادر تكريم فرقة الجيتس الغنائية. تعتبر فرقة الجيتس اشهر الفرق الغنائيه في السبعينات، أنشأها الملحن والموزع سمير حبيب ولحن معظم أغانيها ...
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