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استعد للتحويل.. موعد تقليل الاغتراب 2026 رسميا وشروط القبول
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استعد للتحويل.. موعد تقليل الاغتراب 2026 رسميا وشروط القبول

موعد تقليل الاغتراب2026
موعد تقليل الاغتراب2026
رشا عوني

يترقب آلاف طلاب الثانوية العامة موعد تقليل الاغتراب 2026 وبدء التسجيل رسمياً على موقع التنسيق الإلكتروني، للتحويل بين الكليات والمعاهد حسب المنطقة الجغرافية، ومن المتوقع أن يتم فتح باب تقليل الاغتراب خلال الأيام القليلة المقبلة بعد إعلان تنسيق الكليات 2026 رسمياً من قبل وزارة التعليم العالي.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية2026

 

وبعد انتهاء المرحلة الثانية 2026 مساء اليوم الأحد؛ من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية خلال اليومين المقبلين، الإثنين أو الثلاثاء، وبعدها سيتم انطلاق عملية تقليل الاغتراب، المتوقع لها نهاية الأسبوع الجاري. 

تقليل الاغتراب 2026.. التحويل مرة واحدة وبدون طلبات ورقية | صوت

تقليل الاغتراب 2026

من المقرر أن تعلن وزارة التعليم العالي تفاصيل وموعد مرحلة تقليل الاغتراب 2026 عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، على أن يتم فتح باب التحويلات أمام الطلاب وفقًا للقواعد والضوابط التي يحددها مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

ويشمل تقليل الاغتراب التحويل بين الكليات طبقًا للقواعد المنظمة، وفي حدود النسبة والطاقة الاستيعابية المقررة، مع ضرورة الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي. 

ومن المقرر أن تعلن الوزارة الموعد الرسمي ورابط تسجيل طلبات تقليل الاغتراب بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية.


موعد تقليل الاغتراب 2026

‎لم يتم فتح باب تسجيل طلبات تقليل الاغتراب 2026 إلا بعد انتهاء المراحل المحددة للتنسيق وإعلان النتائج الخاصة بها، على أن تحدد وزارة التعليم العالي الموعد الرسمي للتقديم وتعلنه للطلاب.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن موعد تقليل الاغتراب عبر موقع التنسيق الإلكتروني والبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ليتمكن الطلاب المستحقون من تسجيل طلبات التحويل خلال الفترة المحددة.

ويقتصر التقديم على الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق.

قواعد وخطوات.. مرحلة تقليل الاغتراب للمرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2024 | المصري اليوم

رابط الاستعلام عن بطاقة الترشيح

وبمجرد الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026 رسميًا؛ سيتمكن الطلاب من الاستعلام عن بطاقة الترشيح بالكلية أو المعهد المرشح لهم من مكتب التنسيق، وذلك عن طريق الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني برقم الجلوس والرقم السري، مع مراعاة طباعة بطاقة الترشيح؛ لتقديمها ضمن الأوراق المطلوبة لإثبات قيد الطالب داخل الكلية / المعهد قبل حلول العام الجامعي 2026-2027.

متى يفتح موقع تقليل الاغتراب ؟

يتم تحديد موعد التقديم بعد الانتهاء من إعلان نتائج المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات، على أن تعلن الوزارة الموعد الرسمي من خلال بياناتها الرسمية وموقع التنسيق الإلكتروني.
 

شروط قبول تقليل الاغتراب 2026

‎تتضمن أبرز شروط قبول طلب تقليل الاغتراب ضرورة التزام الطالب بالتحويل إلى كلية تقع داخل نطاق المنطقة الجغرافية الأولى أ، مع استيفاء شروط القبول الخاصة بالكلية المطلوب التحويل إليها.

‎وفي حالة التحويل غير المناظر، يجب أن يكون مجموع الطالب مستوفيا للحد الأدنى الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها، مع اجتياز اختبارات القدرات أو أي اختبارات أخرى تشترطها الكلية.

أما التحويل إلى كلية مناظرة فيتم وفقا لقواعد تقليل الاغتراب وفي حدود النسبة المقررة، والتي تبلغ 10% من الطاقة الاستيعابية للكلية، مع الالتزام بالقواعد المنظمة للتحويل.

ويتم التقدم لمرحلة تقليل الاغتراب عبر موقع التنسيق الإلكترونى أيضا، فلا توجد تحويلات ورقية، وتتاح المرحلة لطلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية، كما أن التحويل يكون لمرة واحدة فقط ووفقا للضوابط التى نص عليها القرار الوزارى المنظم لقواعد قبول طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة والشهادات الفنية بالجامعات والمعاهد.

تحويلات تقليل الاغتراب .. موعد غلق باب للتقديم وظهور النتيجة | المصري اليوم

‎رابط تقليل الاغتراب 2026

‎يستطيع الطلاب التقديم على تقليل الاغتراب 2026 إلكترونيًا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك عقب إعلان وزارة التعليم العالي فتح باب تسجيل طلبات التحويل رسميًا.


خطوات التسجيل في تقليل الاغتراب 2026

‎يمكن للطالب تسجيل طلب تقليل الاغتراب إلكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.

اختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة.

تسجيل رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

اختيار نوع التحويل سواء كان إلى كلية مناظرة أو كلية غير مناظرة.

تحديد الكلية التي يرغب الطالب في التحويل إليها وفقا للقواعد المعلنة.

مراجعة البيانات والتأكد من صحتها ثم تسجيل الطلب.

طباعة استمارة التسجيل والاحتفاظ بها لحين إعلان نتيجة تقليل الاغتراب رسميا.

 

خطوات استخراج بطاقة الترشيح للجامعات 2026

-الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي.

-اختيار خدمة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.

-إدخال رقم الجلوس والبيانات المطلوبة.

-الضغط على عرض النتيجة.

-ظهور الكلية أو المعهد الذي تم ترشيح الطالب إليه.

-طباعة بطاقة الترشيح والاحتفاظ بها ضمن الأوراق المطلوبة عند استكمال إجراءات التقديم.

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