محمد أحمد حسونة يكتب: من الثانوية إلى الجامعة.. هنا تبدأ الحكاية



عام جامعي جديد يفتح أبوابه للأحلام،وطلاب الأمس يصنعون اليوم أولى خطوات المستقبل

مع بداية العام الجامعي الجديد، تبدو الجامعات المصرية وكأنها تستقبل موسما مختلفا من الحكايات؛ مدرجات تستعيد أصوات الطلاب، وممرات تمتلئ بالحركات، ووجوه جديدة تحمل في عيونها خليطًا من الحماس والقلق والفضول. وبين هذه الوجوه، يقف طلاب الثانوية العامة الذين غادروا منذ أيام مقاعد المدرسة، ليبدأوا فصلا جديدا من حياتهم، عنوانه هذه المرة ((الجامعة))

فمنذ أيام قليلة كان الطالب ينتظر نتيجة الثانوية العامة، يتابع التنسيق، ويترقب ظهور اسمه بين المقبولين في الكلية التي اختارها. واليوم أصبح أمام بوابة الجامعة يحمل بطاقة جديدة، وجدولًا دراسيًا جديدًا، وأحلامًا أكبر من مجرد الحصول على شهادة.

وقد اعتمد المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الجامعي 2026/2027، حيث بدأت الدراسة في الجامعات والمعاهد يوم السبت 19 سبتمبر 2026، وتستمر الدراسة في الفصل الدراسي الأول لمدة 15 أسبوعًا، على أن تبدأ امتحانات نهاية الفصل الأول في 2 يناير 2027. ويأتي ذلك في إطار استعداد الجامعات لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى، وتهيئة بيئة تعليمية آمنة ومحفزة على التعلم.

لكن الجامعة ليست مجرد مكان جديد للدراسة، وليست سنوات تمر بين محاضرة وامتحان وشهادة تخرج .الجامعة هى البيت الثانى هى مساحة لاكتشاف الذات، وتكوين الشخصية، وبناء العلاقات، واكتساب الخبرات التي ربما لا توجد في أي كتاب دراسي.

ولهذا، فإن الطالب الذي يدخل الجامعة لأول مرة عليه ألا يخاف من البدايات. فمن الطبيعي أن يشعر بشيء من الارتباك في الأيام الأولى؛ فكل شيء يبدو مختلفا، من المدرجات الكبيرة إلى أسماء المواد والأساتذة والزملاء. لكن بعد أسابيع قليلة، سيبدأ المكان الغريب في التحول إلى مكان مألوف، وستتحول الوجوه الجديدة إلى أصدقاء، وسيصبح الطريق إلى الجامعة جزءًا من تفاصيل الحياة اليومية.

إلى طلاب الثانوية العامة الذين أصبحوا اليوم طلابًا جامعيين.. لا تجعلوا الخوف من المجهول يسرق منكم فرحة البداية.

لا أحد يدخل الجامعة وهو يعرف كل شيء، ولا أحد يبدأ حياته الجامعية وهو يمتلك إجابات جميع الأسئلة. الجامعة نفسها هي رحلة تعلم؛ تتعلم فيها كيف تبحث، وكيف تناقش، وكيف تختلف باحترام، وكيف تتحمل المسؤولية، وكيف تحول ما تتعلمه داخل المحاضرة إلى شيء يمكن أن تستخدمه في حياتك وعملك ومجتمعك.

والأهم من ذلك، أن السنوات الجامعية ليست فرصة للحصول على شهادة فقط، وإنما فرصة لصناعة نسخة أفضل من الإنسان نفسه.

اختَر أن تكون حاضرًا، لا مجرد طالب يسجل الحضور. شارك في الأنشطة، تعرّف إلى زملائك، اسأل أساتذتك، جرّب شيئًا جديدًا، واقرأ خارج المقرر. وإذا أخفقت في مادة أو تجربة أو موقف، فلا تعتبرها نهاية الطريق؛ فالحياة الجامعية، مثل الحياة نفسها، لا تسير دائمًا كما نخطط لها.

وفي الوقت نفسه، تأتي الجامعات المصرية إلى العام الجديد وهي تواصل العمل على تطوير منظومة التعليم والخدمات الجامعية والتحول الرقمي، إلى جانب الاهتمام بالأنشطة الطلابية وبناء قدرات الشباب وربط التعليم باحتياجات المجتمع وسوق العمل.

ولطلاب السنوات الأولى تحديدًا، ربما تكون أهم نصيحة هي ألا يقارن الطالب نفسه بالآخرين. لكل شخص طريقه، وقدراته، وظروفه، وأحلامه. لا تجعل مجموع زميلك، أو سرعة تقدمه، أو اختياره لتخصص مختلف سببًا في التقليل من نفسك. المهم أن تعرف ماذا تريد، وأن تعمل من أجل الوصول إليه خطوة بعد خطوة.

ولأولياء الأمور أيضًا نصيب من هذه اللحظة. فانتقال الابن أو الابنة من المدرسة إلى الجامعة ليس تغييرًا في مكان الدراسة فقط، بل هو بداية مرحلة جديدة من الاستقلال وتحمل المسؤولية. يحتاج الطالب خلالها إلى الثقة والدعم والتوجيه أكثر من حاجته إلى المقارنة والضغط.

إن أجمل ما في بداية العام الجامعي أن كل طالب يدخلها ومعه فرصة جديدة.

فرصة لأن يبدأ من جديد، وأن يكتشف موهبته، وأن يصنع علاقات ستبقى معه سنوات طويلة وأن يشارك في نشاط لم يكن يتخيل يومًا أنه سيحبه، وأن يكتشف مجالًا جديدًا ربما يصبح بعد سنوات هو مجال عمله وحياته.

فيا طلاب الجامعات الجدد.. ارفعوا سقف أحلامكم.

لا تدخلوا الجامعة وأنتم تفكرون فقط في يوم التخرج، بل فكروا في الشخص الذي تريدون أن تكونوا عليه عندما تصلون إليه.

اجعلوا من سنوات الجامعة ذكرى جميلة، وعلمًا نافعًا، وتجربة حقيقية، وبداية لطريق مهني وإنساني يليق بأحلامكم.

فاليوم أنتم طلاب جدد، وبعد سنوات قليلة ستلتفتون إلى هذه الأيام وتكتشفون أن أول يوم في الجامعة لم يكن مجرد بداية لعام دراسي جديد...

بل كان بداية حكاية كاملة.

ومع انطلاق العام الجامعي 2026/2027، تفتح الجامعات المصرية أبوابها من جديد، لا لاستقبال الطلاب فقط، وإنما لاستقبال أحلام جديدة أيضًا.

فمرحبًا بعام جامعي جديد.. ومرحبًا بجيل جديد يكتب فصله الأول من المستقبل.