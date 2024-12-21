من أول يناير.. بشرى سارة بشأن المعاش المبكر

حرصت الحكومة في التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، كما تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات عدة شروط لإمكانية حصول الموظف على المعاش المبكر، حيث حددت المادة 102 من اللائحة التنفيذية الضوابط المت