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الرئيس السيسي: قبل حياة كريمة كنا نرمي مياه الصرف في الترع
نوع خضار مفاجأة يعالج"القلب والسكر"ويمنع التكوين البشري غير الطبيعي للجنين
الأكبر في المنطقة.. أحمد موسى: الرئيس السيسي أكد اقتراب افتتاح ميناء السخنة
موعد صرف مرتبات ديسمبر 2024 للعاملين في الدولة
الرئيس السيسي: مصر تهدف إلى التنافس مع الأسواق الأوروبية بمجال الطاقة
تطوير شامل.. أحمد موسى: شبكة طرق متميزة في محيط المتحف المصري الكبير
العام المقبل.. أحمد موسى: الرئيس أكد إدخال 4 ملايين فدان كأرض زراعية جديدة
بشرى سارة للعاملين في الدولة غدا الأحد
بحضور كهنة وقساوسة | وزير الأوقاف يتفقد تطوير مسجد السيدة حورية ببني سويف
الرجالة والستات كانوا بيغيروا مننا.. طليقة مصطفى فهمي تكشف أسرار عن زواجهما
أحمد موسى: السيسي أكد أن الشعب له خصوم وليس من مصلحتهم استقرار مصر
أحمد موسى: الرئيس السيسي حذر المصريين من أمر خطير يحاك ضد الوطن
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي: قبل حياة كريمة كنا نرمي مياه الصرف في الترع

السكري

نوع خضار مفاجأة يعالج"القلب والسكر"ويمنع التكوين البشري غير الطبيعي للجنين

أحمد موسى

الأكبر في المنطقة.. أحمد موسى: الرئيس السيسي أكد اقتراب افتتاح ميناء السخنة

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2024 للعاملين في الدولة

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2024 للعاملين في الدولة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي: مصر تهدف إلى التنافس مع الأسواق الأوروبية بمجال الطاقة

أحمد موسى

تطوير شامل.. أحمد موسى: شبكة طرق متميزة في محيط المتحف المصري الكبير

الرئيس السيسي

العام المقبل.. أحمد موسى: الرئيس أكد إدخال 4 ملايين فدان كأرض زراعية جديدة

صورة تعبيرية

بشرى سارة للعاملين في الدولة غدا الأحد

وزير الاوقاف

بحضور كهنة وقساوسة | وزير الأوقاف يتفقد تطوير مسجد السيدة حورية ببني سويف

مصطفى فهمي وطليقته

الرجالة والستات كانوا بيغيروا مننا.. طليقة مصطفى فهمي تكشف أسرار عن زواجهما

أحمد موسى

أحمد موسى: السيسي أكد أن الشعب له خصوم وليس من مصلحتهم استقرار مصر

أحمد موسى

أحمد موسى: الرئيس السيسي حذر المصريين من أمر خطير يحاك ضد الوطن

الرئيس عبد الفتاح السيسي
السكري
أحمد موسى
موعد صرف مرتبات ديسمبر 2024 للعاملين في الدولة
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أحمد موسى
الرئيس السيسي
صورة تعبيرية
وزير الاوقاف
مصطفى فهمي وطليقته
أحمد موسى
أحمد موسى
إلهام أبو الفتح
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اهم الاخبار

أحمد موسى

من أكاديمية الشرطة.. أحمد موسى يكشف رسائل الرئيس السيسي للمصريين.. بث مباشر

يقدّم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم السبت، وتحدث عن رسائل الرئيس السيسي للمصريين من داخل أكاديمية الشرطة.

الرئيس عبدالفتاح السيسى

الرئيس السيسي : شركة العاصمة الإدارية تحصل سنويا من 7 لـ 10 مليارات جنيه نظير إيجار المنشآت للحكومة

بنيامين نتنياهو

عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو وزمرته ضللوا الشعب لإحباط الصفقة

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الرئيس السيسي: الدولة علشان تصرف عاوزة على الأقل 2 تريليون دولار سنويًا

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: نعمل على توفير بنية تحتية في الموانئ تخدم تجارة الترانزيت

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: لازم نشتغل على الصناعة.. وإحنا محتاجين 60 ألف فصل سنويا

بعد حجز قضيتها للحكم.. حكاية هدير عبد الرازق صاحبة الفيديوهات المثيرة

بعد حجز قضيتها للحكم.. حكاية هدير عبد الرازق صاحبة الفيديوهات المثيرة

جوجل وايليت

آفاق جديدة للمدفوعات في مصر .. تفاصيل إطلاق جوجل واليت

الامطار

3 ظواهر جوية .. الأرصاد تكشف مفاجآت عن حالة الطقس حتى الخميس المقبل

تحقيقات وملفات

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من أول يناير.. بشرى سارة بشأن المعاش المبكر

حرصت الحكومة في التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، كما تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات عدة شروط لإمكانية حصول الموظف على المعاش المبكر، حيث حددت المادة 102 من اللائحة التنفيذية الضوابط المت

قمة الثماني للتعاون الاقتصادي

تعزز التعاون الدولي والإقليمي| خبير: قمة الثماني سلطت الضوء على الدور الريادي لمصر

قمة الثماني

خبير: قمة الثمانية انطلاقة جديدة للاقتصاد المصري

صيف 2025 بدون تخفيف أحمال

صيف 2025 بدون تخفيف أحمال.. ماذا فعلت الدولة لتحل أزمة الكهرباء؟| 4 آلاف ميجاوات جديدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بعد اصدار البيان الختامي | مكاسب عديدة من قمة مجموعة دول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي

أخبار البلد

الكنيسة الكاثوليكية

اجتماع شباب كنيسة عزبة النخل ينظم احتفالية لأنشطة الرعية

نظم اليوم، اجتماع شباب "نوستاليجا"، بكنيسة السيدة العذراء والأم تريزا، بعزبة النخل، يومًا احتفاليًا، بمناسبة عيد الميلاد المجيد .. المزيد..

الأنبا ابراهيم إسحاق

بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل وفد الكلية الإكليريكية بالمعادي للتهنئة بعيد الميلاد

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انطلاق الأسبوع الـ 21 من الخطة التدريبية للمحليات غدا

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هيئة الأرصاد: الليلة هي الأطول في العام

توقعات الابراج

هل يرتبط المستقبل بالنجوم والكواكب؟.. حقيقة تنبؤات الأبراج السنوية

حوادث

انتهاء فعاليات المؤتمر السنوي لجمعية النواب العموم العرب وجمهورية مصر العربية تستضيف المقر الدائم للجمعية

انتهاء فعاليات المؤتمر السنوي لجمعية النواب العموم العرب

انتهت فعاليات المؤتمر السنوي لجمعية النواب العموم العرب، وما واكبها من اجتماعات الجمعية العمومية واللجنة التنفيذية لها، والتي انعقدت بمدنية نيوم بالمملكة العربية السعودية، وذلك بمشاركة النائب العام ال

تفاصيل محاكمة المتهمين بقتل الطفلة "سجدة"بالسلام

تفاصيل محاكمة المتهمين بقـ.تل الطفلة "سجدة" بالسلام

تخفيف حكم سجن المتهمين في قضية بونات وزارة البترول

تخفيف حكم سجن المتهمين في قضية بونات وزارة البترول لـ 3 سنوات

قرار عاجل من جهات التحقيق ضد مدير كيان تعليمي وهمي

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تقرير الطب الشرعي يكشف مفاجأة عن سبب وفاة زوجة عبد الله رشدي

تقرير الطب الشرعي يكشف مفاجأة عن سبب وفاة زوجة عبد الله رشدي.. صورة

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طاهر محمد طاهر

تعرف على مدة غياب طاهر محمد طاهر عن مباريات الأهلي بعد إصابته

يفتقد النادي الأهلي حضور لاعب خط الوسط المهاجم طاهر محمد طاهر 3 أسابيع بسبب الإصابة بتمزق جزئي الأسفل العضلة الأمامية في الجزء الخارجي.

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كرة القدم النسائية| أهلي 2006 يفوز على السكة الحديد ويواصل صدارة الدوري

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بعد الخسارة من أستون فيلا.. هالاند يوجه رسالة خاصة لـ جوارديولا

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الصور الأولى من كواليس فيلم الدشاش لـ محمد سعد| شاهد

ظهر النجم محمد سعد في الصور الاولى لكواليس فيلم الدشاش باطلاله غريبة برفقه ابطال العمل . وكانت قد طرحت الشركة المنتجة لفيلم

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ليلى علوي برفقه بيومي فؤاد في كواليس مسرحية مشيرة الخطيرة

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باميلا الكيك تطل بالقناع على السجادة الحمراء لمهرجان الموريكس دور

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أكد اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، أهمية وضع خطة متكاملة لمواجهة الشائعات والأخبار المضللة، مشيرًا إلى أن الشفافية في نقل المعلومات تُعدّ ضرورة حيوية.

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يخصص يوم 21 ديسمبر للاحتفال ب الفتاة القصيرة كل عام كنوع من التقدير لها وإبراز مميزاتها فقصر القامة ليس وصمة عار

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أضاف شركة OpenAI، دعما للعديد من تطبيقات تدوين الملاحظات والتشفير داخل تطبيق ChatGPT لنظام التشغيل macOS التابع لحواسيب ماك من آبل.

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