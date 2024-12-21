يقدّم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم السبت، وتحدث عن رسائل الرئيس السيسي للمصريين من داخل أكاديمية الشرطة.
حرصت الحكومة في التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، كما تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات عدة شروط لإمكانية حصول الموظف على المعاش المبكر، حيث حددت المادة 102 من اللائحة التنفيذية الضوابط المت
نظم اليوم، اجتماع شباب "نوستاليجا"، بكنيسة السيدة العذراء والأم تريزا، بعزبة النخل، يومًا احتفاليًا، بمناسبة عيد الميلاد المجيد .. المزيد..
انتهت فعاليات المؤتمر السنوي لجمعية النواب العموم العرب، وما واكبها من اجتماعات الجمعية العمومية واللجنة التنفيذية لها، والتي انعقدت بمدنية نيوم بالمملكة العربية السعودية، وذلك بمشاركة النائب العام ال
يفتقد النادي الأهلي حضور لاعب خط الوسط المهاجم طاهر محمد طاهر 3 أسابيع بسبب الإصابة بتمزق جزئي الأسفل العضلة الأمامية في الجزء الخارجي.
ظهر النجم محمد سعد في الصور الاولى لكواليس فيلم الدشاش باطلاله غريبة برفقه ابطال العمل . وكانت قد طرحت الشركة المنتجة لفيلم
أكد اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، أهمية وضع خطة متكاملة لمواجهة الشائعات والأخبار المضللة، مشيرًا إلى أن الشفافية في نقل المعلومات تُعدّ ضرورة حيوية.
صرح السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن إعادة انتخاب مصر لعضوية لجنة بناء السلام
يخصص يوم 21 ديسمبر للاحتفال ب الفتاة القصيرة كل عام كنوع من التقدير لها وإبراز مميزاتها فقصر القامة ليس وصمة عار
مع اقتراب نهاية السنة الحالية يهتم الجمهور بالبحث عن دعاء العام الجديد ونحن على أعتاب حلول العام الميلادي الجديد 2025
أضاف شركة OpenAI، دعما للعديد من تطبيقات تدوين الملاحظات والتشفير داخل تطبيق ChatGPT لنظام التشغيل macOS التابع لحواسيب ماك من آبل.
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مواعيد إجازة نصف العام للعام الدراسي 2024/2025،
شهدت أسعاء الذهب حالة من التذبذب خلال الايام الماضية على المستويين العالمي والمحلي.
استكمل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، لقاءاته الأسبوعية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، في إطار تعزيز التعاون والتواصل المستمر لخدمة المواطنين. ناقش المحافظ مع النواب