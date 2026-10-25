انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألماني في المحافظات

انطلقت فاعليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية اليوم في المحافظات ،على مدار ثلاث أسابيع والتي تستهدف تطعيم جميع الأطفال المصريين وغير المصريين من عمر ٩ أشهر وحتى ١٠ سنوات بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧..

الشرقية

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية انطلاق فاعليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية والتي انطلقت اليوم بمدرسة الشهيد عقيد أركان طيار هشام حسني بيومي (الناصرية الابتدائية سابقا) بالزقازيق والمستمرة على مدار ثلاث أسابيع والتي تستهدف تطعيم جميع الأطفال المصريين وغير المصريين من عمر ٩ أشهر وحتى ١٠ سنوات بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ بحضور العميد ا.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظ والدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية والدكتور رضا الديب مدير عام فرع هيئة التامين الصحي بالشرقية ومحمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم.

وأكد محافظ الشرقية أن حمله التطعيم تأتى ضمن الاستراتيجية الوطنية التي تنفذها الدولة للحفاظ على صحة أطفالنا من الامراض وذلك برفع مناعتهم من خلال التطعيمات المستمرة للرعاية من الامراض المنتشرة للوصول لمجتمع صحي ومعافى خال من الأمراض.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية والتي انطلقت اليوم والمستمرة على مدار ثلاث أسابيع والتي تستهدف تطعيم جميع الأطفال المصريين وغير المصريين من عمر ٩ أشهر وحتى ١٠ سنوات بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ لافتا انه تم اعداد حصر شامل لأعداد الطلاب المستهدفين بالمنشات التعليمية ( مدارس وحضانات ) بواقع مليون، و ٥٦٤ ألف و ٨٣١ طفل ، من خلال ١٤٣٧ فرقة مدربة تحت اشراف الإدارات الصحية ما بين ثابتة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية ومكاتب الصحة ، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة بالمحافظة و فرق متحركة بأماكن ثابتة معلومة للجميع "بالمدارس و الحضانات الحكومية والأهلية و النوادي الكبرى ومراكز الشباب ، وأمام المساجد والكنائس".

وأكد وكيل وزارة الصحة أن التطعيم يتم من خلال حقن الطفل بمصل الحصبة والحصبة الألمانية و أن التطعيم آمن ، وسيتم مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة العدوي باستخدام سرنجات "ذاتية التدمير" تستخدم لمرة واحدة فقط.

وحرص المحافظ على تفقد المدرسة، للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية، حيث استمع إلى شرح معلمي اللغة العربية، كما شهد الأنشطة الرياضية التي قدمها الطلاب، وحرص على التقاط الصور التذكارية معهم، في أجواء اتسمت بالود والتفاعل الإيجابي.

الأقصر

شهد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، صباح اليوم الأحد، انطلاق فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية من مدرسة "وادي الملكات" الابتدائية بمدينة الأقصر، والتي تنفذها مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة تحت إشراف وزارة الصحة والسكان، وتستمر لمدة 21 يومًا اعتبارًا من اليوم 25 أكتوبر 2026، وذلك بحضور الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة والسكان بالأقصر، وأسامة حمدان وكيل وزارة التربية والتعليم، وحاتم جابر سكرتير مجلس مدينة الأقصر، ومحمد سيد بغدادي مدير إدارة الأقصر التعليمية.

وخلال تفقده لعمليات التطعيم داخل المدرسة، اطمأن محافظ الأقصر على انتظام سير العمل وجاهزية الفرق الطبية، كما اطلع على آلية إعطاء اللقاح للأطفال طبقا للقواعد والبروتوكولات الصحية المعتمدة من وزارة الصحة والسكان، واشتراطات السلامة ومكافحة العدوى، والتأكد من حفظ وتداول الطُعم في درجات الحرارة المناسبة وتطبيق أعلى معايير الجودة خلال عمليات التطعيم، مشددًا على تقديم كافة التسهيلات والدعم اللوجستي لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع الأطفال المستهدفين على مستوى المحافظة بكفاءة ويسر.

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بالأقصر، أن الحملة تستهدف تطعيم جميع الأطفال من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات، من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، بالمجان، باستخدام طُعم MR المضاد لمرضي الحصبة والحصبة الألمانية، من خلال فرق طبية مدربة، بما يضمن الوصول إلى الأطفال المستهدفين بمختلف أنحاء المحافظة، مشيرا إلى أنه يبلغ العدد المتوقع للأطفال المستهدف تطعيمهم بالمحافظة 306 ألف و544 طفلًا، من خلال 282 فريقًا ثابتًا ومتحركًا، و48 مشرفًا بالإدارات الصحية، و14 مشرفًا من المديرية، مع اقتراح 1210 مواقع لتنفيذ أعمال الحملة والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال، وذلك من خلال مواقع التطعيم الثابتة والمتحركة، التي تشمل الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الابتدائية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، إلى جانب وحدات الرعاية الصحية وتجمعات السكان، بما يسهم في تيسير حصول الأطفال على التطعيم، خاصة بالمناطق والقرى والتجمعات السكانية المختلفة.

وأشار وكيل وزارة الصحة والسكان بالأقصر، إلى وجود تنسيق كامل بين مديرية الصحة ومديريات التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والأوقاف، والجهات التنفيذية بالمحافظة، لتيسير مهام الفرق الميدانية وتعزيز التوعية بأهمية التطعيم،مهيبا بجميع أولياء الأمور إلى الحرص على تطعيم أبنائهم خلال فترة الحملة والتعاون مع الأطقم الطبية المنتشرة بمختلف المراكز والمدن، حفاظًا على صحة وسلامة أجيال المستقبل.

الدقهلية

دشن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية،، الحملة القومية للتطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية على مستوى المحافظة، من مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي بمدينة المنصورة، وتستمر الحملة لمدة ثلاثة أسابيع متواصلة، بالتنسيق مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، في إطار جهود الدولة لتعزيز المناعة المجتمعية وحماية الأطفال من الأمراض المعدية.

ذلك بحضور الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة، والدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور السيد ربيع وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور مصباح العريف رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالدقهلية، والدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد رياض مدير عام التأمين الصحي بالدقهلية، و محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة.

وأكد محافظ الدقهلية أن الحملة تستهدف تطعيم أكثر من 1.17 مليون طفل بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، مشددًا على أن حماية صحة الأطفال تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، وأن المحافظة ستوفر كافة أوجه الدعم اللازم لضمان نجاح الحملة وتحقيق المستهدف منها، وصولًا إلى تغطية جميع الأطفال المستهدفين على مستوى المحافظة.

ووجه “ مرزوق” جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالتعاون الكامل مع مديرية الشئون الصحية، وتقديم التيسيرات اللازمة للفرق الطبية، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجهها أثناء تنفيذ مهامها.

وشدد المحافظ على أهمية تكاتف جميع الجهات المعنية لنشر الوعي بأهداف الحملة وأهمية التطعيم في الوقاية من مرضي الحصبة والحصبة الألمانية، مؤكدًا ضرورة تكثيف جهود التوعية المجتمعية، ومواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة، وتوضيح أهمية تطعيم الأطفال المستهدفين وفقًا للخطة المعتمدة.

وأشاد محافظ الدقهلية بالتنسيق المثمر بين مديرية الصحة ومديرية التربية والتعليم، والإدارة المركزية للأزهر الشريف بالدقهلية، ومديريات التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والأوقاف، والكنائس، ورؤساء المراكز والمدن، وتضافر الجهود وتيسير عمل الفرق الطبية داخل المدارس والمعاهد الأزهرية والحضانات وغيرها من المواقع المستهدفة.

وأكد المحافظ على أهمية التأكد من وصول التطعيم لكافة المناطق والذي يستهدف أكثر من 1.17 مليون طفل، من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات، بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلى أن التطعيم آمن ومجاني بالكامل.

وأوضح أن الحملة تنفذ من خلال 1400 فريق طبي، تضم 1120 طبيبًا و1400 ممرضة و1400 مدخل بيانات، إلى جانب الاستعانة بـ466 وحدة ومركزًا للرعاية الصحية الأولية لتشغيل الفرق الثابتة، فضلًا عن الفرق المتحركة التي ستصل إلى المدارس والمعاهد الأزهرية والحضانات والمساجد والكنائس والنوادي ومراكز الشباب، بما يضمن توسيع نطاق التغطية وتيسير حصول الأطفال على التطعيم.

وأهاب المحافظ بأولياء الأمور التعاون مع الفرق الطبية، والحرص على حصول أطفالهم ضمن الفئة العمرية المستهدفة على التطعيم خلال فترة الحملة، دعمًا لجهود الدولة في الوقاية من الأمراض المعدية وتعزيز المناعة المجتمعية والحفاظ على صحة الأطفال.

و أوضح الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة، أن المديرية خصصت غرفة أزمات مركزية بديوان المديرية، تدعمها 18 غرفة متابعة بالإدارات الصحية، لمتابعة سير الحملة على مدار الساعة، ورصد أي معوقات والتعامل معها فورًا، مع إصدار تقارير دورية كل ثلاث ساعات، وإعداد بيان يومي بموقف التنفيذ ومعدلات التغطية، لضمان المتابعة المستمرة وتقييم معدلات الإنجاز.

وتبدأ أعمال الفرق المتحركة والثابتة من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، بينما تمتد مواعيد عمل الفرق الثابتة حتى الخامسة مساءً، وفقًا للخطة التنفيذية للحملة، معربا عن خالص شكره وتقديره لمحافظ الدقهلية وحرصه على نجاح الحملة وإزالة أي معوقات قد تقابلها.