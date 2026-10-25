باحث سياسي: الحل الدبلوماسي ضرورة لإنهاء الصراع في اليمن

قال الدكتور يوسف هزيمة، الكاتب والباحث السياسي، إن الهجمات الحوثية التي طالت مواقع ومنشآت في اليمن والسعودية تستدعي قراءة أوسع لجذور الصراع، بدلًا من الاكتفاء بمتابعة العمليات العسكرية اليومية وتداعياتها.

وأضاف هزيمة، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن استمرار الحرب لسنوات يفرض ضرورة التحرك نحو حل سياسي ودبلوماسي، مشيرًا إلى أهمية الدعوات الإقليمية والدولية لإنهاء النزاع، ومن بينها دعوة وزير الخارجية الماليزي إلى تسوية دبلوماسية خلال اتصال مع نظيره اليمني.

وتابع أن استمرار المواجهات لا يخدم مصالح العرب والمسلمين، مؤكدًا ضرورة تبني رؤية سياسية شاملة تعالج أسباب الأزمة من جذورها، محذرًا من أن الاكتفاء بتبادل الهجمات سيُبقي الصراع في دائرة من التصعيد والتراجع دون تحقيق تسوية مستدامة.