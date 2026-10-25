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الزمالك يُوجّه تحذيرًا أخيرًا لـ «فتوح وأحمد شريف والزناري» بعد واقعة رواندا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يُوجّه تحذيرًا أخيرًا لـ «فتوح وأحمد شريف والزناري» بعد واقعة رواندا

أحمد فتوح
أحمد فتوح
رباب الهواري

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن عقد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، جلسة منفردة مع الثلاثي أحمد فتوح وأحمد شريف ومصطفى الزناري، بحضور عمر جابر قائد الفريق، لمناقشة واقعة السهر خلال رحلة الفريق الأخيرة إلى رواندا.

وأوضح المصدر أن الجلسة جاءت على خلفية مغادرة اللاعبين الثلاثة معسكر الفريق خلال الرحلة الخارجية دون الحصول على إذن مسبق من الجهاز الإداري، وهو التصرف الذي أثار حالة من الغضب داخل النادي.

وأكد المصدر أن مدير الكرة وجه تحذيرًا أخيرًا للاعبين، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط التي يحددها الجهاز الفني والإداري، وعدم تكرار مثل هذه المخالفات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن عبد الناصر محمد أبلغ الثلاثي بأنه في حال تكرار أي تجاوز، سيتم استبعادهم من الفريق وتجميد مشاركتهم لأجل غير مسمى، فضلًا عن تحويلهم للتحقيق بشكل فوري، في إطار سياسة الانضباط التي يسعى النادي إلى تطبيقها.

الزمالك يوقع أكبر عقوبة مالية على الثلاثي

وفي وقت سابق، كشف المصدر ذاته عن توقيع عقوبة مالية كبيرة على أحمد فتوح وأحمد شريف ومصطفى الزناري، بسبب واقعة السهر خلال رحلة الزمالك إلى رواندا، استعدادًا لمواجهة الجيش الرواندي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأشار المصدر إلى أن اللاعبين غادروا معسكر الفريق للسهر دون الحصول على موافقة مسبقة، الأمر الذي دفع عبد الناصر محمد إلى إعداد مذكرة رسمية تتضمن تفاصيل الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وأوضح أن العقوبة المالية المفروضة على الثلاثي تُعد الأكبر في تاريخ النادي، وفقًا لما ذكره المصدر، في ظل حالة الاستياء التي سيطرت على الجهاز الفني بسبب عدم الالتزام خلال الرحلة الخارجية.

ضغط المباريات يمنع إيقاف اللاعبين

واختتم المصدر تصريحاته بالإشارة إلى أن الجهاز الفني كان يرغب في إيقاف اللاعبين الثلاثة وإحالتهم للتحقيق، إلا أن النقص العددي في صفوف الفريق، إلى جانب ضغط المباريات خلال الفترة الحالية، حال دون تنفيذ هذه الخطوة، ليتم الاكتفاء بالعقوبة المالية، مع توجيه تحذير أخير لهم لتجنب تكرار الواقعة مستقبلًا

الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة أحمد فتوح

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