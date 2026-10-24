آدم كايد يجري تدريبات بدنية عقب انتهاء مباراة الزمالك والجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

خاض آدم كايد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات بدنية خاصة تحت قيادة نونو كوستا، مدرب الأحمال بالفريق على أرضية ستاد القاهرة عقب انتهاء مباراة الفريق أمام الجيش الرواندي في إياب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأدى كايد التدريبات بناء على قرار الجهاز الفني، ضمن البرنامج البدني المحدد للاعب، لتجهيزه بالشكل الأمثل خلال الفترة المقبلة.

وكان فريق الزمالك تأهل إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على الجيش الرواندي بهدف دون رد في لقاء الإياب بعدما سبق وفاز بنفس النتيجة في لقاء الذهاب، ليحسم تأهله إلى دور المجموعات بمجموع المباراتين بنتيجة 2-0.