الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على الجيش الرواندي بهدف نظيف في دوري أبطال أفريقيا

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي نادي الزمالك والجيش الرواندي بتقدم الفارس الأبيض بنتيجة 1-0، اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي في إياب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل أحمد شريف الهدف الأول للزمالك في الدقيقة الأولى من انطلاق المباراة.

تشكيل الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الجيش الرواندي، اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي في إياب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : مهدي سليمان

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – محمد حمد - عبد الله السعيد.

خط الهجوم : أحمد عبد الرحيم "إيشو" – أحمد شريف – عدي الدباغ.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومصطفى الزناري وأحمد خضري ومحمد فرج وأحمد ربيع وآدم كايد وأحمد الجفالي وشيكو بانزا وحسام أشرف.