إعلامي: الزمالك يرفض رحيل محمود جهاد.. ومعتمد جمال يخطط لعقد جلسات معه

كشف الإعلامي عبد الناصر زيدان موقف الجهاز الفني لنادي الزمالك من مستقبل محمود جهاد، مؤكدًا تمسكه باستمرار اللاعب ورفض فكرة رحيله، في ظل الثقة الكبيرة في قدراته الفنية رغم تكرار الإصابات خلال الفترة الماضية.

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر"، المذاع على قناة "Modern MTI": "الجهاز الفني للزمالك يرفض رحيل محمود جهاد، ويتمسك باستمراره، ولديه ثقة كبيرة في قدراته الفنية".

وأضاف: "اللاعب تعرض لآلام في العضلة الخلفية خلال مباراة الزمالك وبترول أسيوط في الدوري، وتكرار الإصابات تسبب في قلقه من أي شعور بالألم، خوفًا من تجدد غيابه عن الملاعب".

وتابع: "الجهاز الفني وقادة الفريق يقدمون الدعم الكامل لمحمود جهاد، لمساعدته على تجاوز مخاوف الإصابة واستعادة ثقته بنفسه".

واختتم عبد الناصر زيدان تصريحاته قائلًا: "معتمد جمال يرى أن محمود جهاد من أفضل اللاعبين في مركزه، وهناك خطة لعقد جلسات مع اللاعب خلال الفترة المقبلة، من أجل استعادة ثقته بنفسه ومساعدته على تجاوز مخاوف الإصابات".