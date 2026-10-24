إعلامي: ياسين مرعي يخرج من حسابات عموتة في الأهلي

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان عن خروج ياسين مرعي من حسابات الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن اللاعب يواجه أزمة قد تؤثر على مشاركته مع الفريق في المرحلة القادمة.

ياسين مرعي

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر"، المذاع على قناة "Modern MTI": "ياسين مرعي يخرج من حسابات عموتة في الأهلي".

وأضاف: "أزمة ياسين مرعي قلناها هنا من الأول في ستاد مصر، وقت ما كشفنا تفاصيل جلسة الحسين عموتة مع اللاعب بعد مباراة كيتارا الأوغندي في الكونفيدرالية".

وتابع: "هدف ياسين مرعي يزيد من أوجاعه مع عموتة، ويبعده عن مكانه في دفاع الأهلي بشكل مؤقت خلال المرحلة القادمة".