مانشستر سيتي يتلقى هزيمته الأولى بالدوري الإنجليزي عقب خسارته أمام أستون فيلا

تلقى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ، الخسارة الأولى له بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بهذا الموسم، عقب خسارته أمام مضيفه استون فيلا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت على ملعب فيلا بارك ضمن منافسات الجولة الثامنة بالمسابقة.

ففي الشوط الأول، تقدم أستون فيلا بإحراز هدفه الأول المبكر في الدقيقة السادسة عن طريق لاعبه نيكولاس جاكسون بعد خطأ من مدافع السيتي مارك جيهي وصلت عند جون ماكجين مررها إلى جاكسون استلمها وراوغ اندرسون وسددها قوية من داخل الشباك مرت من فوق يد حارس مانشستر سيتي.

وفي الشوط الثاني أدرك فريق مانشستر سيتي التعادل عن طريق لاعبه إرلينج هالاند في الدقيقة 52 بعد عرضية من اليمان ندياي داخل منطقة الجزاء قابلها هالاند بضربة رأسية قوية مرت على يمين حارس مرمى استون فيلا إلى داخل الشباك..وبعدها بـ8 دقائق تقدم استون فيلا مرة أخرى بإحراز هدفه الثاني عن طريق يكولاس جاكسون ليضيف الهدف الشخصي الثاني له بعد تمريرة سريعة ضربت الدفاعات وصلت عند إبراهيم مباي انطلق بالكرة ثم أرسلها عرضية أرضية وصلت عند جاكسون سددها مرت من تحت يد حارس السيتي إلى داخل الشباك ...لتنتهي المباراة بتلقي مانشستر سيتي المتصدر الخسارة الأولى له أمام مضيفه أستون فيلا 1-2.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 21 نقطة مواصلا صدارة جدول ترتيب المسابقة الإنجليزية رغم الخسارة اليوم يليه أرسنال برصيد 18 نقطة.. فيما ارتفع رصيد أستون فيلا إلى 11 نقطة في المركز السادس.

ومن المقرر أن يواجه أرسنال بعد قليل ضيفه إيفرتون لحساب نفس الجولة.