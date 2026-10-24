إعلامي يكشف تفاصيل أزمة عموتة ووائل جمعة في مباراة الأهلي والقناة

كشف الإعلامي عبد الناصر زيدان تفاصيل الأزمة التي شهدتها مباراة الأهلي والقناة، بعد انفعال الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، على وائل جمعة، مدير الكرة، بسبب التدخل في الأمور الفنية.

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر"، المذاع على قناة "Modern MTI": "أزمة كبرى شهدتها مباراة الأهلي والقناة عندما انفعل الحسين عموتة، المدير الفني، على وائل جمعة، مدير الكرة".

وأضاف: "بداية الواقعة تمثلت في توجيه وائل جمعة اللاعبين فنيًا، ليدور حوار عصبي بينه وبين المدرب عموتة".

وتابع: "الجماهير أبدت غضبها من تصرف المدير الفني، وطالبت إدارة الأهلي بالتحرك ضده".

واختتم عبد الناصر زيدان تصريحاته قائلًا: "الجماهير في الوقت نفسه طالبت وائل جمعة بعدم تجاوز اختصاصاته كمدير للكرة، والابتعاد عن الأمور الفنية".