بمشاركة 20 دولة.. 4 أيام تفصل شرم الشيخ عن انطلاق بطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف

بدأ العد التنازلي لانطلاق النسخة التاريخية من بطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف في شرم الشيخ، حيث تفصلنا 4 أيام فقط عن انطلاق الحدث الرياضي العالمي المقرر إقامته على حمام السباحة الأوليمبي بالمدينة الرياضية يومي 28 و29 أكتوبر الجاري، بالتزامن مع استضافة منافسات بطولة العالم للسباحة بالزعانف للمياه المفتوحة في فئات الناشئين، والعمومي، والماستر.

وتحظى البطولة برعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، والسيد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، وتحت مظلة الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية (FISU) والاتحاد الدولي للأنشطة تحت الماء (CMAS).

وتشهد المنافسات مشاركة نحو 200 لاعب ولاعبة يمثلون منتخبات 20 دولة، وهي: فرنسا، بلجيكا، إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا، الصين، اليابان، روسيا، فنزويلا، بولندا، سنغافورة، المجر، كولومبيا، ليتوانيا، التشيك، سلوفاكيا، كوريا الجنوبية، تايبيه الصينية، تونس، إلى جانب الدولة المستضيفة مصر.

وينظم الفعالية الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة سامح الشاذلي، بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وتحت إشراف الدكتور أحمد كامل مهدي، القائم بأعمال نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات وسكرتير عام الاتحاد، بينما يتولى الدكتور حازم الروبي مهام مدير البطولة.

ووفقاً للجدول الزمني، تبدأ الوفود في الوصول يوم 25 أكتوبر، على أن يُعقد الاجتماع الفني ويُقام حفل الافتتاح يوم 27 أكتوبر، قبل انطلاق المنافسات الرسمية يومي 28 و29 من الشهر ذاته، وصولاً إلى حفل الختام يوم 29 أكتوبر، في حدث يعزز مكانة مصر على خريطة الرياضة الجامعية الدولية ويدعم السياحة الرياضية.