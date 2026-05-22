مدربة منتخب مصر للسيدات على رادار عدة فرق ومنتخبات أفريقية

دخلت أميرة يوسف، المدير الفني السابق لمنتخب مصر للسيدات تحت 20 والمنتخب الاول ، والمدربة السابقة بالنادي الأهلي، دائرة اهتمامات عدد من الأندية الخارجية والمنتخبات داخل أفريقيا والشرق الأوسط، تمهيدًا للتعاقد معها بداية من الموسم الجديد، وذلك بعد السمعة التدريبية القوية التي قدمتها مؤخراً.

وتلقت مدربة المنتخب خلال الفترة الأخيرة عدة عروض واستفسارات رسمية وغير رسمية من أندية ومنتخبات أفريقية، بعد ظهورها الفني المميز مع المنتخبات الوطنية، خاصة في ظل الظروف والإمكانيات المحدودة التي عملت بها، وهو ما لفت أنظار عدد من مسؤولي الكرة النسائية ووكلاء اللاعبين والمدربين داخل القارة الأفريقية خاصة في المغرب والتى تسير وفق نهج علمى مدروس.

وتدرس المدربة المصرية جميع العروض المطروحة حاليًا وتفاضل بينها على أن تحسم وجهتها الجديدة خلال شهر يونيو المقبل، بعد الانتهاء من تقييم كافة المشاريع من الناحية الفنية والإدارية، واختيار الخطوة الأنسب لمسيرتها التدريبية القادمة.

وأكدت مصادر مقربة من المدربة أن أميرة يوسف تضع أولوية كبيرة للمشاريع الجادة والطموحة، التي تمتلك رؤية واضحة وإمكانيات تساعد على المنافسة والتطوير، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات الوطنية.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع فتح سوق الانتقالات والاستعدادات للموسم الجديد في عدد من الدوريات الأفريقية ودوريات الشرق الأوسط، وسط اهتمام متزايد بالأسماء التدريبية النسائية صاحبة الشخصية الفنية والقيادية القوية.