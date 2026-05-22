النظام الغذائي الأمثل لمن يعاني من السكري وارتفاع ضغط الدم معا

كشفت تقارير طبية حديثة، أن اتباع نظام غذائي صحي يعد من أهم الخطوات للسيطرة على مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، خاصة مع تزايد معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة حول العالم.

العلاقة بين السكري وارتفاع ضغط الدم والنظام الصحي

وأوضح خبراء التغذية أن نظام “DASH” الغذائي يعتبر من أفضل الأنظمة الغذائية التي تساعد على التحكم في مستويات السكر وضغط الدم في الوقت نفسه.

وبحسب تقرير نشره int.livhospital، فإن مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم يحتاجون إلى خطة غذائية متوازنة تعتمد على تقليل الدهون المشبعة والسكريات والصوديوم، مع التركيز على تناول الأطعمة الغنية بالألياف والعناصر الغذائية المفيدة للقلب.

وأوضح التقرير أن مرض السكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم غالبًا ما يرتبطان ببعضهما بسبب عوامل مشتركة مثل السمنة، قلة النشاط البدني، والعادات الغذائية غير الصحية، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

وأشار الأطباء إلى أن مقاومة الإنسولين قد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، بينما يتسبب ضغط الدم المرتفع في تلف الأوعية الدموية وتقليل تدفق الدم داخل الجسم.

العلاقة بين السكري وارتفاع ضغط الدم والنظام الصحي

نظام DASH الغذائي الأفضل لمرضى السكري والضغط

وأكد التقرير أن نظام DASH الغذائي، وهو اختصار لـ “الأساليب الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم”، يعتمد على تناول:

ـ الخضروات والفواكه الطازجة.

ـ الحبوب الكاملة.

ـ البروتينات قليلة الدهون.

ـ منتجات الألبان قليلة الدسم.

ـ تقليل الملح والصوديوم.

كما تم تطوير نسخة معدلة من النظام تعرف باسم “DASH4D” لتناسب مرضى السكري، حيث تركز على ضبط الكربوهيدرات وتحسين توازن السكر في الدم.

العلاقة بين السكري وارتفاع ضغط الدم والنظام الصحي

دراسة حديثة تكشف فوائد نظام DASH4D

وأظهرت دراسة سريرية أجريت عام 2025 أن الأشخاص المصابين بالسكري من النوع الثاني الذين اتبعوا نظام DASH4D شهدوا:

ـ انخفاض ضغط الدم الانقباضي بمعدل 4.6 ملم زئبق.

ـ تحسن مستويات السكر في الدم.

ـ تحسين التحكم في الوزن.

العلاقة بين السكري وارتفاع ضغط الدم والنظام الصحي

أطعمة ينصح بها لمرضى السكري وارتفاع الضغط

ونصح التقرير بضرورة التركيز على بعض الأطعمة الصحية، أبرزها:

ـ الأرز البني والشوفان والحبوب الكاملة.

ـ الخضروات الورقية.

ـ الفواكه الطازجة باعتدال.

ـ الأسماك والدجاج المشوي.

ـ المكسرات والبقوليات.

ـ منتجات الألبان قليلة الدسم.

العلاقة بين السكري وارتفاع ضغط الدم والنظام الصحي

أطعمة يجب تجنبها

كما حذر الأطباء من الإفراط في تناول:

ـ الأطعمة المصنعة.

ـ الوجبات السريعة.

ـ الدهون المشبعة والمتحولة.

ـ المشروبات السكرية.

ـ المأكولات الغنية بالصوديوم.

وأكد الخبراء أن اتباع نمط حياة صحي يشمل النشاط البدني، والنوم الجيد، وتقليل التوتر، يمكن أن يساهم بشكل كبير في الوقاية من مضاعفات السكري وارتفاع ضغط الدم.