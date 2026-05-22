تكنولوجيا وسيارات

خطر مفاجئ يضرب فورد إسكيب ولينكولن بعد تحرك السيارات للخلف تلقائيا

لينكولن Corsair
عزة عاطف

كشفت مجموعة فورد الأمريكية العريقة عن إطلاق حملة استدعاء أمان عاجلة تشمل عددًا من شاحناتها الرياضية متعددة الاستخدامات من طرازي فورد إسكيب ولينكون كورسير الهجينين؛ وذلك عقب رصد خلل فني في أنظمة الكبح الإلكترونية قد يمنع المركبة من تفعيل مكابح الاصطفاف التلقائية عند وضع ناقل الحركة على وضعية التوقف. 

وينطوي هذا العيب المصنعي على خطورة بالغة قد تؤدي إلى تحرك المركبة بشكل مفاجئ وغير متوقع أثناء غياب السائق، ما يرفع من احتمالات وقوع حوادث تصادم مرورية أو التسبب في إصابات خطيرة للمارة في حال اصطفاف السيارة فوق المنحدرات أو الطرقات المائلة.

خلل ميكانيكي في وضعية التوقف يهدد شاحنات الكروس أوفر المدمجة

أوضحت التقارير الهندسية الرسمية الموثقة لدى الهيئات التنظيمية الفيدرالية أن حملة الاستدعاء الحالية تستهدف تحديدًا 208 مركبات هجينة من الطرازين المذكورين. وتكمن المشكلة في عدم توافق النظام الميكانيكي لآلية الغلق مع معايير السلامة القياسية المعتمدة للمركبات، حيث يفشل الكمبيوتر المركزي في إرسال الإشارات البرمجية اللازمة لإحكام قفل العجلات الخلفية عند تفعيل وضعية التوقف، مما يسمح للهيكل بالتدحرج والتحرك تلقائيًا، وهو ما يفرض على الملاك ضرورة توخي الحذر الشديد وتجنب الاصطفاف على الأسطح المنحدرة كإجراء احترازي مؤقت لحين إتمام عمليات الإصلاح الفني.

قرار الإيقاف التجاري لا يعفي الصانع الأمريكي من التزامات السلامة

يأتي هذا التحرك الرقابي في وقت حساس للغاية؛ حيث اتخذت إدارة فورد قرارًا مؤخرًا بالإيقاف التجاري الكامل وإنتاج هذين الطرازين من فئة الكروس أوفر داخل أسواق الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة توجيه طاقتها التصنيعية نحو فئات أخرى. ورغم ذلك، فإن خروج الطرازين من خطوط التجميع لا يعفي الشركة قانونًا من مسؤولية متابعة العيوب المصنعية؛ إذ بادرت الإدارة بإطلاق هذه الحملة التصحيحية كخيار منطقي وقانوني وحيد لحماية المستهلكين، وتجنب كسر أرقامها القياسية السابقة في عدد استدعاءات السيارات الصادرة والمسجلة باسمها خلال العام الحالي والممتد حتى شهر مايو من عام 2026.

منصات رقمية لفحص الأرقام الهيكلية وتحديثات مجانية

أكدت شركة فورد التزامها الكامل بإنهاء هذا الخلل الفني بشكل جذري من خلال دعوة كافة الملاك المعنيين للتحقق من شمول سياراتهم بالاستدعاء عبر إدخال الرقم الهيكلي (رقم تعريف المركبة) على البوابات الإلكترونية الرسمية للشركة أو الهيئات الحكومية المعتمدة، تمهيدًا لزيارة مراكز الصيانة وشبكة الوكلاء لإجراء الفحص الفني وتحديث برمجيات الكبح مجانًا بالكامل دون تحمل المستهلكين أي أعباء مالية. 

ويتوقع خبراء قطاع السيارات أن تسهم هذه الاستجابة السريعة في حماية السمعة التجارية لعلامة لينكون الفاخرة، وسط تطلعات قوية بأن تنجح المجموعة في إنهاء كافة عمليات الإصلاح واستعادة الاستقرار. 

مسجد
مسجد
متى يصبح الكوليسترول خطرًا؟
متى يصبح الكوليسترول خطرًا؟
العلاقة بين السكري وارتفاع ضغط الدم والنظام الصحي
العلاقة بين السكري وارتفاع ضغط الدم والنظام الصحي
ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟
ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟
