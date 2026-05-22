قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: القيادة السياسية وضعت التعليم على رأس أولويات بناء الجمهورية الجديدة
بالجلابية.. محمد رمضان يصل إلى بغداد لحضور عرض فيلم أسد | صور
عضو الحزب الديمقراطي: خسارة المرشح توماس ماسي في ولاية كنتاكي ضربة لمعارضي ترامب
رسوب العشرات من طلاب أولى و2 ثانوي في مدرسة فنية تجارية بالبحيرة.. مستندات
رواتب تصل لـ 15 ألف جنيه.. 3260 وظيفة بمحطة الضبعة النووية ومدينتي 6 أكتوبر والعبور
ترامب: لن أذهب إلى حفل زفاف ابني غدا
هل وفاة الشخص يوم الجمعة يكون من حسن الخاتمة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
Forum.. تطبيق جديد من ميتا للمجموعات والمنتديات
عملاق إسباني يتحرك لضم محمد صلاح بعد رحيله عن ليفربول.. ما القصة؟
عبدالله السعيد : موسم كامل مليء بالتعب والمعارك الصامتة
اكتشف علاقة لية الخروف بمرض السرطان
اتهامات باعتداءات جنسية وتعذيب لناشطي “أسطول الحرية” بالسجون الإسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اتهامات باعتداءات جنسية وتعذيب لناشطي “أسطول الحرية” بالسجون الإسرائيلية

اتهامات باعتداءات جنسية وتعذيب لناشطي “أسطول الحرية” داخل السجون الإسرائيلية
اتهامات باعتداءات جنسية وتعذيب لناشطي “أسطول الحرية” داخل السجون الإسرائيلية
فرناس حفظي

تتواصل التداعيات الدولية بعد نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مقطعا مصورا يوثق التنكيل بناشطي “أسطول الحرية” المتجه إلى غزة، في وقت تتصاعد فيه اتهامات المعتقلين المفرج عنهم بتعرضهم لسوء معاملة واعتداءات جنسية داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية.


ووفقا لمنظمي “أسطول الحرية”، فإن ما لا يقل عن 15 ناشطًا أبلغوا عن تعرضهم لاعتداءات جنسية، بينها مزاعم اغتصاب، إضافة إلى إصابات وكسور نُقل على إثرها عدد من المشاركين إلى المستشفيات، فيما نفت مصلحة السجون الإسرائيلية تلك الاتهامات ووصفتها بأنها “عارية عن الصحة”.


ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول قانوني إيطالي أن السلطات في روما تعتزم فتح تحقيق بشأن مزاعم “الاختطاف والتعذيب والاعتداء الجنسي”، بينما أكدت ألمانيا إصابة عدد من مواطنيها الذين كانوا ضمن المشاركين في الأسطول.


وأشار ناشطون أُفرج عنهم إلى تعرضهم للضرب والتجريد من الملابس واستخدام الصواعق الكهربائية، مؤكدين أن بعض الانتهاكات وقعت خلال احتجازهم في البحر وأخرى داخل السجون الإسرائيلية.


وتزايدت الضغوط الأوروبية على إسرائيل عقب انتشار الفيديو، إذ أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني أن مشاورات تُجرى مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لبحث إمكانية فرض عقوبات على بن غفير، في ظل تصاعد الإدانات الدولية للتعامل مع نشطاء الأسطول.


وفي السياق ذاته، أصدرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بيانًا مشتركًا طالبت فيه إسرائيل بوقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وكبح عنف المستوطنين، والتحقيق في الانتهاكات الموجهة ضد القوات الإسرائيلية.

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أسطول الحرية غزة مراكز الاحتجاز الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 فاق التوقعات

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 ..مدارس تعلن ظهورها الآن

البريد المصري

البريد المصري يستعد لإطلاق تطبيق جديد للخدمات المالية والحكومية

زلزال

زلزال بقوة 2.1 درجة يضرب شرق القاهرة.. والمعهد القومي للبحوث الفلكية يوضح التفاصيل

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 الآن.. آخر تحديث بعد قرار البنك المركزي

عمرو الجنايني

عاد واعتذر.. "ولو كره الكافرون" تورط الجنايني بعد تتويج الزمالك بلقب الدوري

فيات باندا 2028

بشرى للمواطن البسيط.. طرح أرخص وأصغر سيارة كهربائية في العالم

ترشيحاتنا

الحسن العدل

تصدرت الترند| نبينا محمد نبينا.. أحدث أغاني الحسن عادل

كارولين عزمي

إطلالة رياضية.. كارولين عزمي تخطف الأنظار بتيشرت برشلونة

بعد تصدرها تريند تيك توك.. "خطفاني” ليحيى علاء تتجاوز نصف مليون مشاهدة

بعد تصدرها تريند تيك توك .. خطفاني ليحيى علاء تتجاوز نصف مليون مشاهدة

بالصور

بتكلفة 5 ملايين جنيه.. افتتاح مسجد بقرية ميت ركاب بالزقازيق

مسجد
مسجد
مسجد

أسباب ارتفاع الكوليسترول مضاعفاته الخطيرة.. وأفضل طرق علاجه

متى يصبح الكوليسترول خطرًا؟
متى يصبح الكوليسترول خطرًا؟
متى يصبح الكوليسترول خطرًا؟

النظام الغذائي الأمثل لمن يعاني من السكري وارتفاع ضغط الدم معا

العلاقة بين السكري وارتفاع ضغط الدم والنظام الصحي
العلاقة بين السكري وارتفاع ضغط الدم والنظام الصحي
العلاقة بين السكري وارتفاع ضغط الدم والنظام الصحي

لا تتجاهلها أبدا.. سخونة القدمين المفاجأة علامة على مشكلة خطيرة في الأعصاب

ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟
ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟
ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟

فيديو

إصابة مسلم

بزجاجة.. شقيقة مسلم تتهم زوجته بالتسبب في إصابته بـ45 غـ.رزة في يده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد