اتهامات باعتداءات جنسية وتعذيب لناشطي “أسطول الحرية” بالسجون الإسرائيلية

تتواصل التداعيات الدولية بعد نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مقطعا مصورا يوثق التنكيل بناشطي “أسطول الحرية” المتجه إلى غزة، في وقت تتصاعد فيه اتهامات المعتقلين المفرج عنهم بتعرضهم لسوء معاملة واعتداءات جنسية داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية.



ووفقا لمنظمي “أسطول الحرية”، فإن ما لا يقل عن 15 ناشطًا أبلغوا عن تعرضهم لاعتداءات جنسية، بينها مزاعم اغتصاب، إضافة إلى إصابات وكسور نُقل على إثرها عدد من المشاركين إلى المستشفيات، فيما نفت مصلحة السجون الإسرائيلية تلك الاتهامات ووصفتها بأنها “عارية عن الصحة”.



ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول قانوني إيطالي أن السلطات في روما تعتزم فتح تحقيق بشأن مزاعم “الاختطاف والتعذيب والاعتداء الجنسي”، بينما أكدت ألمانيا إصابة عدد من مواطنيها الذين كانوا ضمن المشاركين في الأسطول.



وأشار ناشطون أُفرج عنهم إلى تعرضهم للضرب والتجريد من الملابس واستخدام الصواعق الكهربائية، مؤكدين أن بعض الانتهاكات وقعت خلال احتجازهم في البحر وأخرى داخل السجون الإسرائيلية.



وتزايدت الضغوط الأوروبية على إسرائيل عقب انتشار الفيديو، إذ أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني أن مشاورات تُجرى مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لبحث إمكانية فرض عقوبات على بن غفير، في ظل تصاعد الإدانات الدولية للتعامل مع نشطاء الأسطول.



وفي السياق ذاته، أصدرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بيانًا مشتركًا طالبت فيه إسرائيل بوقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وكبح عنف المستوطنين، والتحقيق في الانتهاكات الموجهة ضد القوات الإسرائيلية.