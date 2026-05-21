قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عملاقان أوروبيان يدخلان سباق التعاقد مع صلاح.. أين يذهب النجم المصري؟
هل يثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة للمرة الثانية؟
عيار 21 نزل 900 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم قبل قرار البنك المركزي
انخفاض ملحوظ في أسعار الطماطم اليوم.. وارتفاع البصل والخيار والفلفل
لماذا يتراجع الشباب عن الزواج؟.. الأسباب النفسية والاجتماعية وراء الظاهرة
جديد في المنتخب.. تفاصيل إستبعاد 23 لاعبا من قائمة مونديال 2026
بورتو يعلن رحيل تياجو سيلفا بعد نصف موسم.. حلم مونديال 2026 يتبخر رغم التتويج بالدوري
تزامنًا مع التغيرات الجوية.. الحسابات الفلكية تكشف موعد بداية فصل الصيف 2026
المراهنات الإلكترونية.. وجه مظلم يبتلع الشباب بين وهم الثراء وخسائر الواقع
من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور
ليفربول ينشر فيديو أفضل 10 أهداف لـ صلاح ورسالة وداع مؤثرة| فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

غضب عالمي ضد إسرائيل.. دول أوروبية تطالب بفرض عقوبات على بن غفير

وزير الخارجية الإيطالي
وزير الخارجية الإيطالي
ناصر السيد

انضمت إيطاليا إلى أيرلندا وإسبانيا، في مطالبة الاتحاد الأوروبي، بفرض عقوبات على وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، بعد نشره فيديو يُظهر ناشطين محتجزين من أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة، وهم راكعون وأيديهم مقيدة وجباههم على الأرض.

وصرح وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، بأنه طلب فرض عقوبات على بن غفير "بسبب الأعمال غير المقبولة التي ارتُكبت ضد الأسطول، واحتجاز الناشطين في المياه الدولية، وتعريضهم للمضايقات والإذلال، في انتهاك لأبسط حقوق الإنسان".

وانضمت أيرلندا وإسبانيا أيضًا إلى المطالبات بفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على بن غفير.

ودعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى الإفراج الفوري عن الناشطين الإيطاليين المحتجزين، وطالبت إسرائيل بالاعتذار بعد أن نشر بن غفير الفيديو يوم الأربعاء.

وقالت ميلوني: "من غير المقبول بتاتًا أن يتعرض هؤلاء المتظاهرون، ومن بينهم العديد من المواطنين الإيطاليين، لهذه المعاملة التي تنتهك كرامة الإنسان"، هذا ما صرح به ميلوني في بيان.

وقد لاقت هذه الانتقادات صدىً واسعًا في أنحاء أوروبا.

استدعت فرنسا السفير الإسرائيلي للاحتجاج على نشر الفيديو.

وكتب وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، على منصة "إكس" : "لقد طلبتُ استدعاء السفير الإسرائيلي لدى فرنسا للتعبير عن استنكارنا والحصول على توضيح".

وقال سفير ألمانيا لدى إسرائيل، ستيفن سايبرت، إن معاملة النشطاء "غير مقبولة بتاتًا".

وكتب سايبرت على منصة "إكس" أنه من الجيد أن نسمع أصواتًا إسرائيلية عديدة - بما في ذلك صوت وزير الخارجية - تُدين بوضوح معاملة الوزير بن غفير للمعتقلين، واصفةً إياها بأنها غير مقبولة بتاتًا وتتنافى مع القيم الأساسية لبلدينا.

غضب عالمي ضد إسرائيل غضب عالمي إسرائيل عقوبات على بن غفير الاتحاد الأوروبي وزير الخارجية الإيطالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

درع الدوري في طائرة خاصة

من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور

أرشيفية

360 جنيهًا..أسعار الذهب اليوم الخميس 21 مايو 2026 وعيار 21 يسجل هذا الرقم

فرج عامر

عَك كروي غير مُمتع.. تعليق ناري لـ فرج عامر على مباريات حسم الدوري

قصر النيل

تنبيه عاجل بخصوص كوبري قصر النيل: لا تذهب إلى اتجاه التحرير

المتهمان

نتجت من حمل سفاح.. كواليس التخلص من صغيرة في شارع بأبو النمرس

صرف منحة العمالة غير المنتظمة

3000 لكل عامل.. صرف منحة العمالة غير المنتظمة والاستثنائية اليوم

معاشات يونيو

بشرى من التأمينات .. بدء صرف معاشات يونيو خلال أيام

النادي الأهلي

حقل تجارب.. رد فعل صادم من فرج عامر بعد ضياع لقب الدوري من الأهلي

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لذور الشيا؟.... بخلاف خسارة الوزن

فوائد بذور الشيا للصحة
فوائد بذور الشيا للصحة
فوائد بذور الشيا للصحة

نشرة المرأة والمنوعات | الإرشاد البيطري ينصح بعدم غسل اللحوم.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاي يوميا؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

هل انفصلت أصالة عن فائق حسن ؟.. القصة الكاملة ورد نجلها

أصالة وفائق حسن
أصالة وفائق حسن
أصالة وفائق حسن

" التعريف بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية".. ندوة لـ القومى للمرأة بالشرقية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

فيديو

شيرين وشقيقها

تنازل ام تصعيد؟ .. تطور جديد في قضية شيرين وشقيقها محمد عبد الوهاب

فيروس الإيبولا

فيروس أفريقي يثير الرعـ.ب.. تفشٍ جديد للإيبولا يعيد ذكريات كورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد