تنبيه عاجل بخصوص كوبري قصر النيل: لا تذهب إلى اتجاه التحرير

​أعلنت الجهات المختصة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة، عن إجراء غلق كلي لكوبري قصر النيل، وذلك في الاتجاه القادم من ميدان الجزيرة (الزمالك) والمؤدي إلى ميدان التحرير، لبدء أعمال صيانة دورية ورفع كفاءة الكوبري الحيوية.

​تفاصيل الإغلاق والتحويلات المرورية

و​يأتي هذا القرار في إطار خطة المحافظة لتطوير المحاور والكباري الرئيسية وتأمين حركة السير عليها. 

وشملت الإجراءات المتخذة ما يلي:

​غلق كلي وتام للاتجاه المتجه إلى التحرير فقط، بهدف​ تنفيذ أعمال صيانة عاجلة لضمان السلامة الإنشائية ومستويات الأمان للسيارات والمارة.

​ويصاحب ذلك تكثيف تواجد رجال المرور ووضع اللوحات الإرشادية والمخاريط الفوسفورية لتعريف المواطنين بالمسارات البديلة وتجنب التكدسات.

​مسارات بديلة لتفادي الزحام

​ونصحت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات القادمين من مناطق الجيزة والزمالك والجزيرة والمتجهين إلى وسط العاصمة، باستخدام المحاور البديلة التالية لضمان سيولة الحركة:

كوبري أكتوبر: كبديل رئيسي ومباشر للعبور نحو مناطق وسط البلد والتحرير.

كوبري 15 مايو: للمتجهين نحو مناطق وسط القاهرة أو بولاق أبو العلا.

كوبري الجامعة أو عباس: للمتجهين إلى مناطق جنوب القاهرة.

​وأهابت الإدارة العامة لمرور القاهرة بمرتادي الطريق الالتزام بالتعليمات المرورية واللوحات الإرشادية المحيطة بمنطقة الأعمال، واتباع المسارات البديلة لتفادي أي اختناقات مرورية خلال فترة الإغلاق.

الإدارة العامة لمرور القاهرة

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ مشروع أعمال الصيانة لكوبرى قصر النيل المعدنى.

مما يستلزم (الغلق الكلى لكوبرى قصر النيل بالإتجاه القادم من ميدان الجزيرة إتجاه ميدان التحرير مع إجراء التحويلات المرورية اللازمة أثناء الأعمال عن طريق غلق مدخل كوبرى قصر النيل من ميدان الجزيرة مع توجيه المركبات يساراً إتجاه شارع الجزيرة فمطلع كوبرى أكتوبر إتجاه مناطق وسط المدينة فمنزل كوبرى أكتوبر إتجاه ميدان الشهيد عبد المنعم رياض) إعتباراً من الساعة 8 مساء يوم الخميس الموافق 21-5-2026 وحتى الساعة 2 مساء يوم الجمعة الموافق 22-5-2026.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

