قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران .. زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب بندر عباس
رئيس الوزراء يستعرض التقرير ربع السنوي الأول لوحدة الشركات المملوكة للدولة
رسائل من نجوم منفجرة.. جليد أنتاركتيكا يكشف سرا دفنه الفضاء منذ آلاف السنين
شهداء ومصابون جراء استهداف خيام النازحين في قطاع غزة
بالأسماء.. وفاة شاب وإصابة 23 آخرين في انقلاب ميكروباص بـ المنوفية
رئيس بعثة الحج المصرية: اكتمال وصول جميع حجاج بعثة القرعة للأراضي المقدسة
هدف قاتل.. كيف تسبب ناصر ماهر في حزن الملايين من جماهير الأهلي؟
من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور
سر ارتباط المصريين بالشاي.. طبيبة تكشف توليفة سحرية تحسن المزاج والتركيز
موقف الكاف من زيادة عدد الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا
الحلم اتحقق.. محمد عبد المنعم يعلق على انضمامه للمنتخب في كأس العالم
​كارثة تهدد أرواح المواطنين بالجيزة.. انهيار كوبري جزيرة الودي بالصف جزئيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إستونيا : صور إهانة نشطاء أسطول الصمود «صادمة ومرفوضة»

إستونيا
إستونيا
محمود نوفل

أكدت وزارة خارجية إستونيا أن الصور التي نشرها الوزير المتطرف إيتمار بن غفير وتظهر إهانة نشطاء أسطول الصمود صادمة ومرفوضة.

وفي السياق ذاته ، ذكر جان-إيف لودريان، المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي إلى لبنان ووزير الدفاع الأسبق، أن ما أقدم عليه وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير إزاء نشطاء "أسطول الصمود" بأنه “مشين”، مؤكداً أنه لم يُفاجأ بهذا التصرف من شخص اعتاد التطرف والمغالاة.

وأضاف لودريان، في تصريح اليوم الخميس، أن بن غفير عضو في الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي يمكن أن يتعرض لعقوبات من حكومته، مشدداً على أن الإدانة الدولية باتت إجماعية.

ودعا المسؤول الفرنسي، إسرائيل إلى مراجعة نوايا وقدرات والتزامات بعض وزرائها، مستشهداً ببن غفير بوصفه مسؤولاً يُحرض على تكثيف الاستيطان في الضفة الغربية ويدفع نحو مزيد من القمع.

وأكد أن هذه القضية تُذكِّر بأن ملف غزة لا يزال بعيداً عن الحل، محذراً في هذا السياق من أن قطاع غزة بات “ثقباً أسود” بحسب توصيف بعضهم، مؤكداً أن مليوني فلسطيني يعيشون في ظروف إنسانية وصحية كارثية.

ونبه لودريان إلى إن الوضع في غزة لا يزال مستحيلاً، مشيراً إلى أن الصحافة الدولية ما زالت ممنوعة من الدخول إلى القطاع، مما يفاقم حجب الحقيقة عن العالم.

وأكد المبعوث الفرنسي أن ملف غزة وملف حركة حماس سيعودان حتماً إلى الواجهة، مستنداً إلى ما وصفه بـ”فشل منطق القوة”، قائلًا “الحسم بالقوة لا يجدي نفعاً في أي مكان، كما يتجلّى في ملف إيران كما في ملف غزة…و مسألة غزة ستظل في قلب الأزمات المقبلة للأسف."

وفيما يتعلق بلبنان، قال جان-إيف لودريان، إن لبنان اليوم في وضع خطر و مهدد في سلامة أراضيه التي تقع جزءًا منها تحت الاحتلال الإسرائيلي، مشيداً بـ”القادة اللبنانيين ذوي الكفاءة العالية” و مثنيًا على شجاعتهم في اتخاذ مبادرات للخروج من هذا المأزق ومنح لبنان مقومات النهوض والاستقرار.

وحول الهدنة، اعتبر المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي إلى لبنان أن فترة 45 يومًا لمحاولة الخروج من الأزمة هي الحد الأدنى، واصفًا الوضع بأنه حساس وثقيل للغاية.

وشدد على ضرورة إعادة بناء الدولة اللبنانية على أسسها، مؤكدًا أن من بين هذه الأسس حصر السلاح بيد الدولة، منبهاً إلى أن الدولة التي لا تحتكر السلاح هي دولة غير موجودة.
 

إستونيا إيتمار بن غفير أسطول الصمود صور نشطاء أسطول الصمود جان إيف لودريان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

360 جنيهًا..أسعار الذهب اليوم الخميس 21 مايو 2026 وعيار 21 يسجل هذا الرقم

طقس

بدأت الآن.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية في طقس اليوم

الدوري المصري الممتاز

فرج عامر يواصل إثارة الجدل: الأهلي سيشارك في دوري أبطال أفريقيا

درع الدوري في طائرة خاصة

من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور

معاشات

التأمينات جاهزة لصرف معاشات يونيو 2026 قبل العيد

وليد الفراج

الأهلي كاتم على نفسه.. تعليق ناري من وليد الفراج بعد تتويج الزمالك بالدوري

الزمالك

أمام منزله.. جماهير الزمالك تحتفل بالدوري مع مرتضى منصور

فرج عامر

عَك كروي غير مُمتع.. تعليق ناري لـ فرج عامر على مباريات حسم الدوري

ترشيحاتنا

صيام يوم عرفة

لماذا يكفّر صيام عرفة ذنوب سنتين و«عاشوراء» سنة واحدة؟ لهذين السببين

يوم عرفة

احترس من ضياع ثواب صيام يوم عرفة لهذا الخطأ .. أمين الفتوى يكشف عنه

حكم استعمال المُحرِم كريمات الوقاية من الشمس

حكم استعمال المُحرِم كريمات الوقاية من الشمس.. الأزهر للفتوى يجيب

بالصور

قبل عيد الأضحى.. احذر الإفراط في تناول اللحوم

قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم
قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم
قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم

قبل العيد.. اللحوم المصنعة تسبب أمراضا خطيرة احذرها

اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة

سيارة كل 76 ثانية .. شاومي تقتحم سوق المركبات الكهربائية الأوروبية عام 2027‏

شاومي
شاومي
شاومي

لإنقاذ أرباحها.. مازيراتي الإيطالية تتجه لتصنيع سيارات في الصين

مازيراتي
مازيراتي
مازيراتي

فيديو

شيرين وشقيقها

تنازل ام تصعيد؟ .. تطور جديد في قضية شيرين وشقيقها محمد عبد الوهاب

فيروس الإيبولا

فيروس أفريقي يثير الرعـ.ب.. تفشٍ جديد للإيبولا يعيد ذكريات كورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

المزيد