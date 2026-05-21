بعثة حج القرعة ترفع درجة الاستعداد بالمشاعر المقدسة قبل التصعيد إلى عرفات

تواصل بعثة حج القرعة، من خلال ضباطها والعناصر المنظمة، استعداداتها المكثفة داخل المشاعر المقدسة، للانتهاء من تجهيز مخيمات الحجاج بكل من عرفات ومنى، تمهيداً لتصعيد ضيوف الرحمن إلى صعيد عرفات الطاهر، ثم النفرة إلى مزدلفة واستكمال مناسك الحج ورمي الجمرات خلال أيام التشريق.

وتتابع البعثة بشكل يومي تجهيز الوجبات الغذائية الساخنة المخصصة للحجاج خلال يوم الوقوف بعرفة وأيام التشريق الثلاثة بمشعر منى، حيث يتم إعداد وجبات متكاملة تحتوي على مختلف العناصر الغذائية اللازمة للحجاج، وتشمل النشويات والأرز، والبروتينات المتنوعة من اللحوم والدواجن والجمبري، إلى جانب الخضروات والفواكه الطازجة، فضلاً عن توفير وجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية؛ بما يضمن الحفاظ على الحالة الصحية للحجاج خلال أداء المناسك.

وفي السياق ذاته، ناشد اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، حجاج بعثة القرعة بضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة للإقامة داخل مخيمات عرفات ومنى، وعدم اصطحاب أي أشخاص غير مصرح لهم بالدخول إلى المخيمات، نظراً لمحدودية المساحات المخصصة للحجاج، بما قد يؤثر على راحة باقي ضيوف الرحمن.

كما طالب الحجاج بعدم اصطحاب حقائب أو أمتعة كبيرة إلى المشاعر المقدسة، والاكتفاء بحقيبة اليد التي وفرتها بعثة القرعة، لحمل الوجبات الجافة والمتعلقات الشخصية الضرورية، حفاظاً على المساحات داخل المخيمات وتوفير أكبر قدر من الراحة للحجاج.

وأكد رئيس البعثة أهمية الالتزام بالنظام وعدم التكدس أو التدافع أثناء استقلال الحافلات خلال مراحل التصعيد والتنقل بين المشاعر، مشيراً إلى أن لكل حاج مقعداً محدداً داخل الحافلات، بما يضمن سهولة الحركة وانتظام عمليات التفويج.

وشدد كذلك على ضرورة التحلي بالسلوكيات التي تعكس الصورة المشرفة للحجاج المصريين، واحترام قدسية الأماكن المقدسة، مع تجنب أي تصرفات قد تعرض مرتكبها للمساءلة القانونية، إلى جانب الحرص على حفظ المتعلقات الشخصية داخل خزائن الغرف أو أمانات الفنادق منعاً لفقدانها.










