أمام منزله.. جماهير الزمالك تحتفل بالدوري مع مرتضى منصور

شهد منزل مرتضى منصور تجمعًا كبيرًا أمامه من جماهير الزمالك عقب تتويج الفريق الأبيض بلقب الدوري المصري الممتاز، في أجواء احتفالية مميزة بعد نهاية الموسم بصورة مثالية للفريق.

وتوجه عدد من مشجعي الزمالك إلى منزل رئيس النادي الأسبق للاحتفال باللقب، مرددين الهتافات الشهيرة الخاصة بالنادي، وعلى رأسها “الدوري زملكاوي”، إلى جانب أغاني الفريق التي تفاعل معها الحضور وسط أجواء من الفرحة والسعادة الكبيرة بين الجماهير البيضاء.

الزمالك يحسم لقب الدوري رسميًا

ونجح الزمالك في حسم لقب الدوري المصري الممتاز رسميًا بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية للمسابقة.

وظهر الفريق الأبيض بصورة قوية خلال المباراة، ونجح في تحقيق الانتصار الذي ضمن له التتويج باللقب دون النظر إلى نتائج المنافسين، ليؤكد تفوقه في الموسم الحالي بعد سلسلة من النتائج المميزة خلال الأسابيع الأخيرة من البطولة.

تفوق على بيراميدز في سباق القمة

ورفع الزمالك رصيده إلى 56 نقطة ليتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز ويحسم اللقب رسميًا، متفوقًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 54 نقطة، بعد صراع قوي استمر حتى الجولة الأخيرة من المسابقة.

ويعد هذا التتويج بمثابة تعويض لجماهير الزمالك بعد موسم شهد العديد من التحديات، قبل أن ينجح الفريق في إنهاء المشوار بأفضل طريقة ممكنة والتتويج بدرع الدوري وسط فرحة جماهيرية كبيرة.

أجواء فرح كبيرة بين الجماهير

وعاشت جماهير الزمالك ليلة استثنائية عقب إطلاق صافرة النهاية، حيث احتشدت أعداد كبيرة من المشجعين في محيط استاد القاهرة وفي عدد من شوارع القاهرة للاحتفال بالبطولة، بينما حرص البعض على التوجه إلى منزل مرتضى منصور تعبيرًا عن سعادتهم بالتتويج واستعادة لقب الدوري من جديد.