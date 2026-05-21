قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي كاتم على نفسه.. تعليق ناري من وليد الفراج بعد تتويج الزمالك بالدوري
ترامب: مستعدون لتنفيذ ضربات إضافية ضد إيران في حال عدم التوصل لاتفاق سلام
القلعة البيضاءُ تنشدُ لحنها.. ياسمين الخطيب تحتفل بتتويج الزمالك
مصرع 3 أشخاص بعد تعرضهم لمادة مجهولة في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية
الفارس الأبيض يعود.. رد فعل مفاجئ من حفيظ دراجي بعد تتويج الزمالك بالدوري
بدأت الآن.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية في طقس اليوم
ربع ساعة.. إعادة الكهرباء بعد السيطرة على حريق بمحطة محولات في أسوان
دعاء رابع أيام ذي الحجة 2026.. أفضل الأدعية المستحبة للرزق والتوفيق في حياتك
إيران تكشف عن قدرات عسكرية جديدة وتتوعد برد حاسم
بالطبلة.. هنادي مهنا تحتفل بفوز الزمالك بالدوري
عقب تعافيه من الوعكة الصحية.. حسن المستكاوي يهنئ الزمالك بالتتويج بالدوري
أمام منزله.. جماهير الزمالك تحتفل بالدوري مع مرتضى منصور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمام منزله.. جماهير الزمالك تحتفل بالدوري مع مرتضى منصور

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

شهد منزل مرتضى منصور تجمعًا كبيرًا أمامه من جماهير الزمالك عقب تتويج الفريق الأبيض بلقب الدوري المصري الممتاز، في أجواء احتفالية مميزة بعد نهاية الموسم بصورة مثالية للفريق.

وتوجه عدد من مشجعي الزمالك إلى منزل رئيس النادي الأسبق للاحتفال باللقب، مرددين الهتافات الشهيرة الخاصة بالنادي، وعلى رأسها “الدوري زملكاوي”، إلى جانب أغاني الفريق التي تفاعل معها الحضور وسط أجواء من الفرحة والسعادة الكبيرة بين الجماهير البيضاء.

الزمالك يحسم لقب الدوري رسميًا

ونجح الزمالك في حسم لقب الدوري المصري الممتاز رسميًا بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية للمسابقة.

وظهر الفريق الأبيض بصورة قوية خلال المباراة، ونجح في تحقيق الانتصار الذي ضمن له التتويج باللقب دون النظر إلى نتائج المنافسين، ليؤكد تفوقه في الموسم الحالي بعد سلسلة من النتائج المميزة خلال الأسابيع الأخيرة من البطولة.

تفوق على بيراميدز في سباق القمة

ورفع الزمالك رصيده إلى 56 نقطة ليتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز ويحسم اللقب رسميًا، متفوقًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 54 نقطة، بعد صراع قوي استمر حتى الجولة الأخيرة من المسابقة.

ويعد هذا التتويج بمثابة تعويض لجماهير الزمالك بعد موسم شهد العديد من التحديات، قبل أن ينجح الفريق في إنهاء المشوار بأفضل طريقة ممكنة والتتويج بدرع الدوري وسط فرحة جماهيرية كبيرة.

أجواء فرح كبيرة بين الجماهير

وعاشت جماهير الزمالك ليلة استثنائية عقب إطلاق صافرة النهاية، حيث احتشدت أعداد كبيرة من المشجعين في محيط استاد القاهرة وفي عدد من شوارع القاهرة للاحتفال بالبطولة، بينما حرص البعض على التوجه إلى منزل مرتضى منصور تعبيرًا عن سعادتهم بالتتويج واستعادة لقب الدوري من جديد.

الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة دوري نايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العداد الكودي

رفض تحويل العداد الكودي لقانوني إذا لم تكن من هذين الفئتين

قضية البلوجر دنيا فؤاد

مفاجأة جديدة.. تفاصيل التقارير الطبية للبلوجر دنيا فؤاد تثير الجدل مجددًا

عمرو أديب

قبل موسم الحج 2026.. عمرو أديب يغادر إلى السعودية لأداء المناسك

الأهلي

الأهلي يخصم 15% من عقود لاعبيه بعد خسارة بطولة الدوري

البنك المركزي

قبل ساعات من القرار.. سيناريوهات قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

انقطاع المياه ـ صورة تعبيرية

قطع وضعف المياه في بعض مناطق مدينة 6 أكتوبر.. غدًا

الزمالك

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد تتويج الزمالك بلقب الدوري

البطيخ

أزمة البطيخ تتصاعد.. شبهة تقاوي مغشوشة وخسائر تهدد الفلاحين| فيديو

ترشيحاتنا

مجلس النواب

نواب البرلمان: التعليم في مصر ركيزة الأمن القومي وبوابة صناعة المستقبل

النائبة عبير عطا الله

برلمانية: نتائج مؤتمر "استشراف مستقبل التعليم" تعكس إرادة سياسية حقيقية لإصلاح التعليم في مصر

ياسر جلال

ياسر جلال يحسم الجدل: حق الأداء العلني لا ينتقص من حقوق المنتجين| خاص

بالصور

إطلالة مبهرة.. هنا الزاهد بفستان ملفت في مهرجان كان

هنا الزاهد بفستان ملفت بمهرجان كان من تصميم زهير مراد
هنا الزاهد بفستان ملفت بمهرجان كان من تصميم زهير مراد
هنا الزاهد بفستان ملفت بمهرجان كان من تصميم زهير مراد

قرمشة لذيذة.. طريقة عمل كيك التمر والفستق الصحي

طريقة عمل كيك التمر و الفستق الصحى..
طريقة عمل كيك التمر و الفستق الصحى..
طريقة عمل كيك التمر و الفستق الصحى..

تحاكي صوت الـV8‎.. مرسيدس AMG تكشف عن سيارة كهربائية بقوة 1153 حصانا

مرسيدس AMG
مرسيدس AMG
مرسيدس AMG

بملابس جريئة.. زوجة العسيلى رفقته فى إجازة بأمريكا

زوجة العسيلى رفقته فى إجازة بإمريكا
زوجة العسيلى رفقته فى إجازة بإمريكا
زوجة العسيلى رفقته فى إجازة بإمريكا

فيديو

السيارات الكلاسيكية

مهرجان وموكب السيارات الكلاسيكية يجوب شوارع مصر الجديدة.. بالفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

المزيد