أخبار السيارات| إغلاق أكبر متحف للسيارات الكلاسيكية.. دعوى قضائية تضرب آودي

​تحولت أجواء الحماس في مزاد ميكوم إندي الشهير للمركبات الكلاسيكية إلى صدمة كبرى، إثر تعرض سيارة العضلات فورد موستانج ماخ 1 النادرة لحادث تحطم مأساوي ومفاجئ أمام أنظار المزايدين. السيارة ارتطمت بعنف بعمود إنارة نتيجة تكهنات فنية حول تعطل المكابح أو علوق صمام الخانق، مما أدى لإلحاق أضرار بالغة وهيكلية بالواجهة الأمامية وتضرر أجزاء حيوية من الشاسيه، لتنهار القيمة السوقية لهذه التحفة الفنية في لحظات معدودة.

​واجهت شركة شيفروليه عقوبة مالية صارمة بلغت 12 مليون دولار، بعد إدانتها ببيع بيانات القيادة الخاصة بالعملاء دون موافقتهم الصريحة لشركات التأمين. التحقيقات كشفت أن الأنظمة الذكية المتصلة بالسيارة كانت تتبع سلوكيات السائقين مثل السرعة ومعدلات الكبح، مما تسبب في رفع أقساط التأمين على الملاك بشكل غير عادل وأثار أزمة خصوصية كبرى.

رغم سمعتها الأسطورية في الاعتمادية، حُرمت تويوتا كورولا موديل 2026 من الحصول على التقييم الأعلى في اختبارات معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS). التقارير أكدت أن نقطة ضعف واحدة في حماية الركاب بالمقاعد الخلفية أثناء الاصطدامات الجانبية تسببت في تراجع تصنيفها، مما شكل مفاجأة غير متوقعة للشركة اليابانية وسط المنافسة الشرسة.

​تواجه أودي أزمة قانونية معقدة بعد ملاحقتها بدعوى قضائية جماعية تتهمها بإخفاء عيب مصنعي في نظام ناقل الحركة الذكي (تيربو أو مزدوج القابض) لبعض الطرازات الفاخرة. الملاك أكدوا أن الخلل يظهر بعد انتهاء فترة الضمان مباشرة، ويتسبب في تعطل كامل للمحرك مما يكلفهم مبالغ باهظة لإعادة الإصلاح.

​في لحظة حزينة لهواة المجموعات التاريخية، أعلن أكبر متحف مخصص للسيارات الكلاسيكية في العالم عن إغلاق أبوابه بشكل نهائي نتيجة الصعوبات المالية وتراجع الدعم. إدارة المتحف قررت تصفية كافة المحتويات وعرض مئات السيارات النادرة التي يعود تاريخ بعضها إلى مطلع القرن الماضي للبيع في مزادات علنية مفتوحة.

​تواجه شبكات شحن السيارات الكهربائية تحديًا غير مسبوق بعد انتشار ظاهرة سرقة كابلات الشحن الفائق من المحطات العامة. اللصوص يستهدفون قطع الكابلات للحصول على مادة النحاس الثمينة بداخلها وإعادة بيعها في السوق السوداء، مما تسبب في خروج مئات محطات الشحن عن الخدمة وتراجع ثقة الملاك في الرحلات الطويلة.