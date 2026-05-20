شيفروليه تبيع بيانات السائقين.. غرامة بـ 12 مليون دولار على الشركة

أقرت مجموعة جنرال موتورز الأمريكية العملاقة لصناعة السيارات رسميًا خلال مايو 2026 بالموافقة على دفع تسوية مالية ضخمة وباهظة تبلغ اثني عشر مليونًا و750 ألف دولار أمريكي لصالح ولاية كاليفورنيا.

وجاء هذا الإجراء القانوني الرادع إثر تحقيقات رسمية موسعة كشفت عن قيام الشركة بجمع وبيع بيانات سلوك القيادة الخاصة بالمشترين بشكل سري وغير قانوني لصالح شركات وسيطة متخصصة في تجارة البيانات، بالرغم من وعودها وتأكيداتها السابقة للملاك بالحفاظ على السرية التامة لخصوصيتهم.

تجسس رقمي عبر نظام أون ستار وتتبع تفاصيل القيادة

أظهرت وثائق التحقيقات الرسمية لعام 2026 أن جنرال موتورز استغلت نظام الاشتراك الشهري الشهير الخاص بها المعروف باسم أون ستار لجمع معلومات بالغة الدقة والتفصيل عن سلوكيات ملاك السيارات على مدار الأعوام الممتدة من عام 2020 وحتى عام 2024.

ولم يقتصر الأمر على مراقبة المسافات المقطوعة بالمركبة فحسب، بل امتد ليشمل تتبع الموقع الجغرافي الدقيق لحظيًا، ورصد السرعات، ومدى قوة الضغط على المكابح، ومعدلات التسارع المفاجئ، مما يمثل انتهاكًا صارخًا لسياسات الخصوصية والأمان.

حظر البيع لمدة خمسة أعوام وتوجيه أموال التسوية للولاية

تضمن الاتفاق القضائي الملزم الصادر لعام 2026 عقوبات تسويقية وإدارية صارمة ضد الصانع الأمريكي؛ حيث تم فرض حظر كامل وشامل يمنع جنرال موتورز من بيع أو مشاركة أي بيانات تتعلق بسلوكيات القيادة مع أطراف ثالثة لمدة خمسة أعوام متتالية.

وأثارت تفاصيل التسوية بعض الجدل القانوني بعدما تبين أن المبالغ المالية المحصلة لن تذهب كتعويضات مباشرة للمستهلكين المتضررين من التجسس الرقمي، بل سيتم توجيهها بالكامل إلى خزينة ولاية كاليفورنيا لدعم برامج حماية المستهلك والرقابة السيبرانية.

تشير تحليلات أسواق السيارات لعام 2026 إلى أن هذه الفضيحة الرقمية ستمثل ضربةً قويةً لسمعة وتنافسية طرازات جنرال موتورز الكهربائية والذكية الحديثة، حيث يتخوف الملاك من استغلال بياناتهم لرفع أسعار وثائق التأمين ضد الحوادث.

ومع بدء تطبيق شروط التسوية الصارمة، يتوقع خبراء التكنولوجيا والمحركات أن تضطر كبرى الشركات العالمية إلى مراجعة وتعديل سياسات جمع البيانات وإتاحة خيارات واضحة تسمح للمستهلك بإيقاف التتبع تمامًا لضمان استعادة الثقة التجارية بحلول عام 2027.