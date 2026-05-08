جنرال موتورز تتنصل من اتهامات تسريب بيانات عملائها

أصدرت إحدى المحاكم الأمريكية، قرارا حاسما يسمح بالمضي قدمًا في دعوى قضائية مجمعة ضد شركة “جنرال موتورز”، تتهمها بانتهاك خصوصية بيانات ملايين السائقين عبر نظام "أون ستار" (OnStar).

وتأتي هذه الخطوة بعد دمج قرابة 30 دعوى جماعية في قضية واحدة، حيث يزعم المدعون أن الشركة قامت بجمع بيانات سلوك القيادة وبيعها لشركات التأمين دون الحصول على "موافقة صريحة" وواضحة.

ورغم دفع جنرال موتورز بأن العملاء وافقوا على شروط الخدمة، إلا أن المحكمة رأت أن الحجج المتعلقة بعدم كفاية الإفصاح تستحق الفصل فيها قانونيًا في عام 2026، مما يضع ممارسات "داتا السيارات" تحت مجهر الرقابة القضائية.

حظر من لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) وإلزام بالشفافية لمدة 5 سنوات

تزامن هذا التصعيد القضائي مع إجراءات رقابية صارمة، حيث فرضت لجنة التجارة الفيدرالية حظرًا على جنرال موتورز يمنعها من مشاركة أنواع معينة من بيانات السائقين مع أطراف ثالثة.

وألزمت اللجنة الشركة بزيادة مستويات الشفافية وتوضيح آليات جمع البيانات للمستهلكين لمدة خمس سنوات قادمة، وذلك بعد ثبوت وجود ثغرات في كيفية عرض "شروط الخدمة" التي غالبًا ما يتجاهلها المستخدمون.

وتعد هذه العقوبات الإدارية لعام 2026 رسالةً قويةً لقطاع صناعة السيارات بأن بيانات الخصوصية لم تعد "سلعةً" يمكن المتاجرة بها دون ضوابط قانونية صارمة تحمي حقوق السائقين فوق الطريق.

مستقبل خصوصية السيارات الذكية وتأثير الحكم على قطاع التأمين لعام 2027

يفتح هذا الحكم الباب أمام تغييرات جذرية في كيفية تعامل شركات السيارات مع البيانات الضخمة (Big Data) بحلول عام 2027، حيث قد تضطر الشركات لإعادة تصميم واجهات الأنظمة البرمجية لتشمل خيارات "رفض التتبع" بشكل أكثر وضوحًا.

ويرى خبراء القانون أن نجاح هذه الدعوى قد يؤدي إلى تعويضات مالية ضخمة للمتضررين، ويجبر شركات التأمين على تغيير طرق تقييم المخاطر التي كانت تعتمد على بيانات مسربة من أنظمة السيارات.

ومع استمرار التحقيقات في عام 2026، يترقب أصحاب سيارات كاديلاك وشيفروليه وجي إم سي نتائج هذه المواجهة التي ستحدد ملامح العلاقة بين التكنولوجيا الرقمية وخصوصية الفرد في عصر السيارات المتصلة.