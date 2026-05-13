أفضل 5 سيارات أمريكية في النصف الأول من عام 2026 | تعرف عليها

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
في ظل التطور السريع الذي يشهده عالم السيارات، لم يعد قرار شراء سيارة جديدة مجرد اختيار وسيلة للتنقل، بل أصبح استثمار طويل الأمد يجمع بين الأداء والاعتمادية والتكنولوجيا الحديثة، ومع اشتداد المنافسة في الأسواق العالمية، تواصل السيارات الأمريكية فرض حضورها بقوة بفضل ما تقدمه من مزيج بين القوة والفخامة والتقنيات المتطورة.

وتضم قائمة أبرز السيارات الأمريكية لعام 2026 مجموعة من الطرازات التي نجحت في الجمع بين الأداء القوي والموثوقية العالية، لتلبي احتياجات مختلف الفئات، سواء عشاق الشاحنات، أو السيارات الرياضية، أو المركبات الكهربائية الفاخرة، أو سيارات الطرق الوعرة.

1- فورد ‏F-150‎‏ ‏

تواصل فورد F-150 الحفاظ على مكانتها كأيقونة للشاحنات الأمريكية بفضل قدراتها الميكانيكية القوية واعتماديتها العالية، وتتوفر الشاحنة بعدة خيارات للمحركات، أبرزها محرك EcoBoost V6 مزدوج التيربو سعة 3.5 لتر، بالإضافة إلى نسخة PowerBoost الهجينة التي تجمع بين محرك بنزين ومحرك كهربائي لتوليد قوة كبيرة مع كفاءة أفضل في استهلاك الوقود، وتصل قوة السحب إلى نحو 13,500 رطل، مع عزم دوران يبلغ 570 رطل/قدم، ما يجعلها من أقوى الشاحنات في فئتها سواء للاستخدام التجاري أو الرحلات الطويلة.

وتعتمد F-150 على هيكل مصنوع من الألومنيوم عالي الصلابة لتقليل الوزن وتحسين المتانة، إلى جانب نظام تعليق متطور يوفر ثبات أكبر على الطرق السريعة والوعرة، كما زودت بأنظمة قيادة حديثة مثل BlueCruise للقيادة شبه الذاتية، مع تقنيات مساعدة للسائق وأنظمة جر متطورة، ما يجعلها خيار عملي يجمع بين القوة والتكنولوجيا والراحة اليومية.

2- كورفيت ‏Z06‎‏ ‏

تعد كورفيت Z06 واحدة من أقوى السيارات الرياضية الأمريكية، حيث تعتمد على محرك LT6 V8 سعة 5.5 لتر بتنفس طبيعي، يولد قوة تصل إلى 670 حصانا، ما يمنح السيارة أداء خارق وتسارع ينافس السيارات الأوروبية فائقة الأداء، كما ترتبط السيارة بناقل حركة مزدوج القابض DCT يوفر استجابة سريعة وتبديلات دقيقة، مع توزيع وزن مثالي يعزز الثبات والتحكم أثناء القيادة الرياضية.

وتعتمد السيارة على نظام تعليق Magnetic Ride Control 4.0 القادر على قراءة الطريق في أجزاء من الثانية وضبط قساوة التعليق تلقائي لتحقيق التوازن بين الراحة والأداء الرياضي، كما تم تطوير أنظمة التبريد والمكابح لتحمل القيادة العنيفة على الحلبات، ما يجعل Z06 سيارة مناسبة للاستخدام اليومي ولعشاق السرعة في الوقت نفسه، مع الحفاظ على مستوى جيد من الاعتمادية مقارنة بمنافسيها.

3- تيسلا ‏Model S‏ ‏

تواصل تيسلا Model S ريادتها في عالم السيارات الكهربائية بفضل منظومتها الكهربائية المتطورة، وتتوفر السيارة بمحركات كهربائية قوية مع نظام دفع رباعي، بينما تقدم نسخة Plaid ثلاثة محركات كهربائية بقوة إجمالية تصل إلى 1,020 حصانا، ما يسمح لها بالتسارع من 0 إلى 100 كم/س في أقل من ثانيتين، كما توفر البطارية مدى قيادة يصل إلى نحو 660 كم، لتكون من بين أفضل السيارات الكهربائية من حيث الكفاءة والمدى.

وحصلت السيارة على تطويرات ميكانيكية جديدة في نظام التعليق لتحسين الراحة والثبات، مع تحديثات مستمرة للبرمجيات وأنظمة القيادة الذاتية، كما تستفيد Model S من شبكة الشحن السريع Supercharger التي تمنحها أفضلية كبيرة في السفر لمسافات طويلة، إلى جانب ضمان ممتد للبطارية يعزز من موثوقيتها على المدى الطويل.

4- كاديلاك إسكاليد ‏IQ‏ ‏

تمثل كاديلاك إسكاليد IQ الجيل الجديد من سيارات SUV الفاخرة الكهربائية، حيث تعتمد على منصة Ultium الحديثة من جنرال موتورز وبطارية ضخمة سعة 205 كيلوواط/ساعة، وتوفر السيارة مدى قيادة يصل إلى نحو 740 كم، مع محركات كهربائية تنتج قوة تصل إلى 680 حصانا، إضافة إلى قدرة سحب تبلغ 7,500 رطل، ما يمنحها مزيجا من الأداء القوي والفخامة الهادئة.

وتأتي السيارة مزودة بنظام تعليق هوائي متكيف مع تقنية Magnetic Ride Control 4.0 لتحسين الراحة والثبات رغم حجمها الكبير، كما تعتمد على نظام توجيه بالعجلات الخلفية لتسهيل المناورة، إلى جانب مقصورة فاخرة تضم شاشة بانورامية ضخمة وتقنيات قيادة متقدمة، ما يجعلها واحدة من أكثر السيارات الأمريكية تطورا في فئة الـSUV الكهربائية.

5- جيب رانجلر روبيكون

تحافظ جيب رانجلر روبيكون على مكانتها كواحدة من أقوى سيارات الطرق الوعرة في العالم، حيث تعتمد على هيكل تقليدي فوق إطار سلمي ومحاور صلبة تمنحها قدرة عالية على التحمل في أصعب التضاريس، وفي موديل 2026، حصلت السيارة على محرك تيربو رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر بعزم دوران يصل إلى 400 نيوتن/متر، ما يوفر أداء أقوى وكفاءة أفضل مقارنة بالمحركات السابقة.

كما تأتي السيارة بأنظمة دفع رباعي متطورة مع أقفال تفاضلية أمامية وخلفية ونظام فصل لقضيب التوازن لتحسين الأداء على الصخور والرمال والطين، ورغم أن الراحة داخل المقصورة ليست الأفضل مقارنة بالمنافسين، فإن رانجلر روبيكون تظل الخيار المثالي لعشاق المغامرات والقيادة الصحراوية بفضل قدراتها الميكانيكية الاستثنائية واعتماديتها في الظروف القاسية.

