د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

هناك مساحات في العلاقات الإنسانية لاتكتب لها اسماء واضحة

لكنها تظل تتحرك في الداخل بهدوء يشبه ارتباك البحر قبل العاصفة. ومن أكثر هذه المساحات التباسًا تلك المنطقة الواقعة بين الصداقة والحب… بين الاعتياد والانجذاب… بين الراحة والرغبة. تلك المنطقة التي يقف فيها رجل وامرأة وهما يرددان بثقة: “نحن مجرد أصدقاء”، بينما شيء آخر داخل أحدهما على الأقل يرفض كلمة “مجرد”.

العلاقة بين الرجل والمرأة تظل دائمًا أكثر تعقيدًا من التعريفات الجاهزة. فالمشاعر البشرية لا تسير بخطوط مستقيمة، ولا تعترف كثيرًا بالقوانين الاجتماعية الصلبة. قد تبدأ العلاقة بحوار عابر، ثم تتحول إلى مساحة آمنة، ثم تصبح عادة يومية، ثم يتسلل التعلق ببطء شديد حتى يبدو وكأنه جزء من الروتين الطبيعي للحياة. هنا تحديدًا تبدأ الأسئلة المربكة: هل ما يحدث صداقة فعلًا؟ أم أن أحد القلوب بدأ يتحرك في اتجاه آخر دون إعلان رسمي؟

الكثير من الرجال يصفون المرأة القريبة منهم بأنها “تفهمه أكثر من أي أحد”، وهذه الجملة تحديدًا ليست عابرة كما تبدو. فالرجل لا يقترب نفسيًا بسهولة. قد يتحدث مع كثيرات، يضحك مع كثيرات، لكنه لا يكشف ارتباكه الداخلي إلا أمام امرأة يشعر معها بالأمان النفسي. وما إن يصل إلى هذه الدرجة من الراحة حتى تبدأ العلاقة في اكتساب طابع عاطفي خفي حتى لو لم يُعترف به صراحة. فالقلب لا يهتم كثيرًا بالألقاب. لا يسأل: هل هذه حبيبة أم صديقة؟ بل يسأل فقط: مع من أشعر أنني مرئي ومفهوم؟

والمرأة أيضًا لا تدخل منطقة القرب العاطفي دون أثر داخلي. قد تبدأ العلاقة بالنسبة لها بعقلانية كاملة، لكنها بطبيعتها العاطفية تميل إلى الارتباط بالمشاعر التي تمنحها الاحتواء والانتباه. الرجل الذي يشاركها تفاصيل يومه، يتذكر ما تحب، ينتبه لتغير نبرة صوتها، يغضب لغيابها، يطمئن عليها دون مناسبة… كل هذه التفاصيل الصغيرة لا تبقى صغيرة داخل قلب امرأة. المشاعر الأنثوية تتغذى على الإحساس بالاهتمام، وليس على الاعترافات المباشرة فقط.

المشكلة أن العلاقات الرمادية تمنح الطرفين شعورًا مؤقتًا بالأمان. فالصداقة تبدو أقل التزامًا من الحب، وأقل خطورة من العلاقة الرسمية. يستطيع كل طرف أن يقترب دون أن يتحمل مسؤولية الوضوح. يستطيع أن يغار بصمت، أن يشتاق بصمت، أن ينتظر الرسائل بصمت، ثم يختبئ خلف عبارة “نحن أصدقاء فقط”. وكأن كلمة “الصداقة” أصبحت في بعض العلاقات غطاءً أنيقًا للخوف من الاعتراف.

بعض الرجال يفضلون هذا النوع من العلاقات لأنهم يخشون فقدان المرأة إذا اعترفوا بمشاعرهم. هو يريد قربها، ووجودها، ودعمها النفسي، لكنه يخاف أن تتحول العلاقة إلى اختبار واضح قد يخسره. فيبقى معلقًا في المنتصف؛ لا يقترب خطوة كاملة، ولا يبتعد. وهنا تبدأ المرأة في الحيرة. فهي تشعر بكل شيء… إلا اليقين.

وهناك نوع آخر أكثر تعقيدًا؛ رجل يستمتع بالاحتياج العاطفي الذي تمنحه له المرأة دون نية حقيقية للدخول في علاقة. يحب اهتمامها، وجودها، إنصاتها الطويل، خوفها عليه، لكنه لا يرى نفسه معها مستقبلًا. هذا النموذج غالبًا لا يكون شريرًا بالضرورة، لكنه أناني عاطفيًا. يأخذ دفء المشاعر دون أن يمنح العلاقة اسمًا يحمي قلب الطرف الآخر من الضياع.

وفي المقابل، توجد امرأة تتورط تدريجيًا في علاقة لا تستطيع تفسيرها. تقول لنفسها إنها لا تنتظر شيئًا، لكنها تنزعج إذا تأخر، تغار إذا اقترب من أخرى، تشعر بالسعادة إذا منحها اهتمامًا استثنائيًا، وتحزن إذا تعامل معها ببرود. وهنا تبدأ الحرب الصامتة بين العقل والقلب. عقلها يطالبها بالوضوح، وقلبها يتمسك بالأمل في أن تتحول هذه المنطقة الضبابية إلى حب معلن.

أخطر ما في العلاقات غير المُعرّفة أنها تستنزف المشاعر دون ضمانات. يعيش الطرفان حالة تشبه الانتظار المفتوح. لا بداية حقيقية يمكن الاحتفال بها، ولا نهاية واضحة يمكن الحزن عليها ثم التعافي منها. لذلك تكون هذه العلاقات من أكثر العلاقات إنهاكًا نفسيًا، لأنها تجعل الإنسان عالقًا داخل احتمالات لا تنتهي.

وسائل التواصل الاجتماعي زادت هذا النوع من العلاقات تعقيدًا. أصبح القرب أسهل من أي وقت مضى. رسالة صباحية، تفاعل دائم، مشاركة يومية للتفاصيل، مكالمات طويلة، اهتمام مستمر… كل ذلك يصنع شعورًا يشبه العلاقات الكاملة، بينما الواقع يقول إن الطرفين قد لا يكونان مرتبطين بأي التزام حقيقي. التكنولوجيا قربت المسافات، لكنها أحيانًا صنعت علاقات بلا تعريف واضح، وبلا مصير واضح أيضًا.

المؤلم أن بعض الأشخاص لا يكتشفون حقيقة مشاعرهم إلا بعد الابتعاد. لحظة اختفاء الطرف الآخر تكشف حجم التعلق الحقيقي. فجأة يبدو اليوم فارغًا، وتصبح التفاصيل باهتة، ويظهر الفراغ النفسي الذي كان يملؤه وجود هذا الشخص. هنا فقط يفهم الإنسان أن الأمر لم يكن “صداقة عادية” كما كان يظن أو يدّعي.

وربما أكثر ما يربك الإنسان في هذه العلاقات أن المشاعر فيها تكون حقيقية فعلًا، لكنها غير مكتملة. لا أحد يكذب بالكامل، ولا أحد يقول الحقيقة كاملة. كل طرف يمنح جزءًا من قلبه ويخفي الجزء الآخر خوفًا من الخسارة أو الرفض أو تغير شكل العلاقة. لذلك تبدو هذه العلاقات دافئة ومؤلمة في الوقت نفسه. فيها قرب يكفي لصناعة التعلق، وغموض يكفي لصناعة القلق.

النضج الحقيقي لا يظهر فقط في القدرة على الحب، بل في القدرة على الوضوح. لأن القلوب ليست ساحات للتجربة المفتوحة. الإنسان الذي يمنح الآخر مساحة كبيرة في حياته، ويجعله جزءًا من تفاصيله اليومية، يتحمل مسؤولية نفسية تجاه هذا القرب حتى لو لم يقصد التورط العاطفي. فبعض العلاقات تبدأ بريئة تمامًا، ثم تتحول مع الوقت إلى تعلق عميق لأن أحد الطرفين لم ينتبه إلى أن المشاعر لا تبقى ثابتة.

الصداقة الناضجة بين الرجل والمرأة ممكنة فعلًا، لكنها تحتاج وعيًا وحدودًا واضحة وصدقًا داخليًا مع النفس. تحتاج ألا يتحول أحد الطرفين إلى بديل عاطفي مؤقت، أو مساحة للهروب من الوحدة، أو محطة دعم نفسي دون نية واضحة. لأن أكثر القلوب تعبًا ليست القلوب التي خاضت حبًا واضحًا وانتهى، بل القلوب التي بقيت معلقة داخل علاقة لا تعرف ماذا تُسمى.

بعض الناس لا يريدون الحب بقدر ما يريدون الشعور بأن هناك من ينتظرهم، يسمعهم، يختارهم كل يوم. ولذلك قد يتمسكون بعلاقات رمادية فقط لأنها تمنحهم هذا الإحساس المؤقت بالأهمية. لكن المشكلة أن المشاعر المؤجلة لا تختفي، بل تتراكم بصمت حتى يصبح الانسحاب مؤلمًا أكثر من الاعتراف.

وفي النهاية، ليست كل علاقة بين رجل وامرأة مشروع حب، وليست كل صداقة بريئة بالكامل أيضًا. الحقيقة أكثر مرونة من الأحكام المطلقة. فهناك صداقات جميلة وناضجة فعلًا، وهناك علاقات تختبئ خلف كلمة “صداقة” خوفًا من مواجهة الحقيقة. والفرق بينهما لا تصنعه الكلمات، بل تصنعه النوايا وحدود المشاعر وطريقة الحضور في حياة الآخر.

القلب البشري لا يخدع بسهولة. هو يعرف دائمًا الفرق بين شخص نحبه كفكرة… وشخص أصبح جزءًا من نبض أيامنا.