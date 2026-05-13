إجازة عيد الأضحى 2026 للطلاب والموظفين.. كام يوم رسمي؟

أيام قليلة ويحل علينا عيد الأضحى المبارك2026 ، حيث يترقب الموظفون والعاملون بالقطاعين الحكومي والخاص، وكذلك الطلاب في المدارس والجامعات، موعد إجازة عيد الأضحى وموعد وقفة عرفات وصيامه لما له من فضل عظيم .

تمتد إجازة عيد الأضحى المبارك لمدة 5 أيام متتالية؛ لتكون من أطول الإجازات الرسمية خلال عام 2026.

غرة شهر ذى الحجة 1447 ه

ووفقًا للحسابات الفلكية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية، يكون يوم الأحد 17 مايو 2026 هو المتمم لشهر ذي القعدة 1447 هـ، على أن تكون غرة شهر ذي الحجة 1447 هـ فلكيًا يوم الإثنين 18 مايو 2026، فيما ستكون وقفة عرفات فلكيًا يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، وتكون إجازة عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 مايو 2026.

موعد يوم عرفة 2026

بحسب التقديرات الفلكية المبدئية، من المتوقع أن نشهد يوم عرفة 2026 يوم الثلاثاء 26 مايو 2026.

وتعتمد هذه التقديرات على الحسابات المرتبطة ببداية شهر ذي الحجة، والتي يتم تحديدها وفق حركة القمر والدورة الفلكية الخاصة بالتقويم الهجري، على أن يتم الإعلان الرسمي بعد استطلاع هلال الشهر الكريم.

ويمثل يوم عرفة أحد أعظم الأيام لدى المسلمين، حيث يؤدي حجاج بيت الله الحرام الركن الأهم من مناسك الحج بالوقوف على صعيد عرفات، في الوقت الذي يحرص فيه المسلمون على اغتنام هذا اليوم بالصيام والدعاء والعبادات.

وتشهد هذه المناسبة كل عام حالة من الاستعداد الروحي والاجتماعي داخل الأسر المصرية، إلى جانب متابعة أخبار الحج والإجازات الرسمية.

موعد إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر

بحسب أجندة الإجازات الرسمية المعتمدة، فإن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026 سيكون بداية من يوم الثلاثاء 26 مايو 2026 بمناسبة وقفة عرفات، وتستمر الإجازة حتى السبت 30 مايو 2026، بإجمالي 5 أيام متواصلة.

عدد أيام اجازة عيد الأضحى للطلاب والموظفين

الثلاثاء 26 مايو 2026: إجازة وقفة عرفات

الأربعاء 27 مايو 2026: أول أيام عيد الأضحى

الخميس 28 مايو 2026: ثاني أيام العيد

الجمعة 29 مايو 2026: ثالث أيام العيد

السبت 30 مايو 2026: رابع أيام عيد الأضحى

ويحصل الموظفون والطلاب على 5 أيام راحة متواصلة ضمن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026، وهي من أطول العطلات الرسمية خلال العام.

الإجازات الرسمية المتبقية في مصر خلال 2026

بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2026؛ ينتظر المواطنون عددًا من العطلات الرسمية الأخرى خلال عام 2026، أبرزها: