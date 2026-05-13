الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

عزاء عبد الرحمن أبو زهرة .. كبار نجوم الفن يُقدّمون واجب العزاء | صور

نجوم الفن فى عزاء عبد الرحمن أبو زهرة
نجوم الفن فى عزاء عبد الرحمن أبو زهرة
تقى الجيزاوي

أُقيم اليوم عزاء الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة داخل مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس، وسط توافد عدد كبير من نجوم الوسط الفني لتقديم واجب العزاء ومواساة أسرته.


وحرص عدد من كبار الفنانين على الحضور ، من أبرزهم نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي ، ليلي علوي ، مصطفى شعبان ، احمد سلامة ، المخرج خالد جلال والمخرج أحمد صقر، والكابتن حسن شحاتة ، الفنانة فردوس عبد الحميد ، محمد هنيدي ، احمد بدير ، صامح الصريطي ، احمد عبد العزيز ، أنوشكا ، احمد صيام. 

وفاة عبد الرحمن ابو زهرة 

وكان أعلن أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، نجل الفنان الراحل، خبر الوفاة، عبر حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك”، من خلال كلمات مؤثرة عبّر فيها عن حزنه العميق لفقدان والده، مؤكدًا أن الراحل لم يكن مجرد فنان كبير فقط؛ بل كان إنسانًا صاحب مبادئ ومواقف وإنسانية نادرة.

وكتب أحمد في رسالته: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. صعدت روحه الطاهرة إلى السماء.. مات من علمني أن الدين معاملة وليس مظاهر فقط، وأن قول كلمة الحق سيف على الرقبة مهما كانت العواقب”.

وأضاف: “مات الفنان المناضل من أجل القيمة والأخلاق.. مات الأب والضهر والسند والمعلم والقدوة.. ادعوا له بالمغفرة”.

وفور انتشار خبر الوفاة، حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والجمهور على نعي الفنان الراحل، مستذكرين مشواره الفني الكبير ومواقفه الإنسانية الراقية، مؤكدين أن الساحة الفنية فقدت واحدًا من أهم رموزها وأكثرهم احترامًا وتأثيرًا.

من هو عبد الرحمن أبو زهرة 

يعد عبد الرحمن أبو زهرة واحدًا من أبرز نجوم الفن في مصر والعالم العربي، حيث ولد في 8 مارس عام 1934، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1958، قبل أن يبدأ رحلته الفنية داخل أروقة المسرح القومي عام 1959، لينطلق بعدها في رحلة إبداعية طويلة تنوعت بين المسرح والسينما والتلفزيون والإذاعة والدبلجة.

وقدم الفنان الراحل عشرات الأعمال الفنية التي حققت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا كبيرًا، وتميز بأدائه المتقن وقدرته الفريدة على تجسيد مختلف الشخصيات، سواء التراجيدية أو الكوميدية، ليصبح أحد أهم أصحاب البصمة الخاصة في تاريخ الفن المصري.

كما عُرف بصوته المميز الذي شارك من خلاله في العديد من أعمال الدبلجة الشهيرة التي ارتبطت بأجيال كاملة من المشاهدين، إلى جانب حضوره المسرحي القوي وأدائه التلفزيوني الذي صنع منه رمزًا فنيًا استثنائيًا.


 

