رياضية متعددة الاستخدامات.. تفاصيل أحدث سيارة هافال

كشفت هافال عن طرح Jolion Facelift المجمعة محليًا، في خطوة تعزز حضورها ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، مع التركيز على تقديم مزيج متوازن من التكنولوجيا الحديثة والقيمة التنافسية.

يحمل الطراز المحدث تصميمًا أكثر عصرية يتضمن شبكة أمامية مطورة ومصابيح LED وجنوط رياضية حتى 18 بوصة، مع أبعاد تبلغ 4472 مم طولًا و1841 مم عرضًا و1619 مم ارتفاعًا، وقاعدة عجلات 2700 مم، ما يوفر مساحة داخلية رحبة وثباتًا جيدًا على الطريق.

تعتمد السيارة على محرك 1.5 لتر تيربو بقوة 148 حصانًا وعزم دوران 220 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض 7 سرعات بتبريد زيت، لتقديم أداء متوازن مع كفاءة في استهلاك الوقود.

في المقصورة، تأتي بشاشة معلومات وترفيه قياس 14.6 بوصة تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto لاسلكيًا، إلى جانب شاشة عدادات رقمية، وتكييف ثنائي المناطق، ومقاعد جلد، وشاحن لاسلكي، وسقف بانورامي في الفئات الأعلى.

كما تحصل جوليان على باقة أمان شاملة تضم أنظمة الثبات والتحكم الإلكتروني، إضافة إلى حزمة متقدمة من أنظمة مساعدة السائق تشمل التحذير من التصادم الأمامي، والفرملة التلقائية، ومراقبة النقاط العمياء، وكاميرا 360 درجة، ونظام الركن الذاتي، ما يعزز مكانتها كخيار عملي ومتطور في فئتها.