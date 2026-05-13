وسائل إعلام صينية: أجواء إيجابية في محادثات التجارة بين واشنطن وبكين

أجرى مبعوثو التجارة من الولايات المتحدة والصين، محادثات بناءة، قبيل القمة البادئة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج، وفق وسائل الإعلام الرسمية الصينية.

وقال تقرير لوكالة البث الصينية الرسمية "CCTV"، إن وفودا تجارية رفيعة المستوى من البلدين عقدت محادثات في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، في إطار التحضير للقمة المنتظرة.

وأضاف التقرير أن الجانبين أجريا تبادلات صريحة ومعمقة وبناءة بشأن حل القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك، ومواصلة توسيع التعاون العملي، دون تقديم تفاصيل إضافية حول الملفات التي تمت مناقشتها.

وترأس الوفد الأمريكي وزير الخزانة سكوت بيسنت، فيما قاد الوفد الصيني نائب رئيس الوزراء هي ليفينغ.