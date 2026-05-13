حسين عبد اللطيف: افتقدنا التوفيق أمام إثيوبيا.. ونسعى للفوز أمام تونس

قال حسين عبداللطيف، المدير الفني لمنتخبنا الوطني تحت 17 عامًا إن التوفيق لم يحالف لاعبيه في مواجهتهم الافتتاحية بكأس الأمم الأفريقية، أمام المنتخب الإثيوبي والتي انتهت بالتعادل دون أهداف.

وأضاف المدير الفني لمنتخب الناشئين: "اللاعبون قدموا كل ما لديهم، وأهدرنا العديد من الفرص، التي كانت كفيلة بحسم نتيجة اللقاء لصالحنا، لكن التوفيق لم يحالفنا لتنتهي المباراة بنتيجة مخيبة لآمالنا".

وواصل عبد اللطيف: "توقيت المباراة في الثانية ظهرًا، وفي ظل رطوبة عالية؛ أثر على أجواء اللقاء، لكن رغم ذلك لم يقصر لاعبونا، وكانوا قريبين من الفوز بالمباراة في أكثر من مناسبة".

واختتم المدير الفني لمنتخب مصر، تحت 17 عامًا، تصريحاته، قائلًا: "ما زالت أمامنا فرصة للتعويض، خلال المواجهتين المقبلتين بالدور الأول".

جدير بالذكر، أن المنتخب الوطني تحت 17 عاماً، ينافس بالمجموعة الأولى في الدور الأول لكأس الأمم الأفريقية، والتي تضم منتخبات: المغرب، تونس، إثيوبيا.