صرف معاشات يونيو 2026 قبل العيد.. رابط الاستعلام الفوري

بشرى سارة لأصحاب المعاشات، بعد الإعلان رسمياً عن تبكير موعد صرف معاشات شهر يونيو2026 لـ 11.5 مليون مستفيد من أصحاب المعاشات، وذلك بعد توجيه رسمي اليوم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تيسيراً على المواطنين مع اقتراب عيد الأضحى2026، ليكون موعد صرف معاشات يونيو قبل العيد الكبير.

تبكير صرف معاشات يونيو2026

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي أنه وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتم صرف معاش شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار حرص الدولة على التيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية قبل الإجازات والأعياد الرسمية.

موعد صرف معاشات يونيو

وأوضح اللواء جمال عوض رئيس الهيئة أنه سيتم اتاحة صرف المعاش إعتباراً من يوم الأحد 24/5/2026 من خلال ماكينات الصراف الآلي A T M، ومكاتب البريد، وفروع البنوك، والمحافظ الإلكترونية، بما يضمن سهولة وانسيابية الإجراءات وتجنب التكدسات.

11.5 مليون مستفيد بالمعاشات

يذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تصرف المعاشات لـ 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات في الأول من كل شهر من خلال عدة منافذ لتيسير حصول المستحقين على مستحقاتهم، وتشمل ماكينات الصراف الآلي (ATM)، وفروع البنوك، ومكاتب البريد، إضافة إلى المحافظ الإلكترونية.

الاستعلام عن المعاشات

وتتيح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لأصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة المعاش وموعد الصرف إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للهيئة، من خلال إدخال الرقم القومي والاطلاع على تفاصيل المعاش المستحق.

كما يستفيد من منظومة المعاشات في مصر نحو 11.5 مليون مواطن، في إطار جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وضمان انتظام صرف المستحقات التأمينية للمستفيدين.

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر يونيو2026

- تسجيل الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي .

- الضغط على أيقونة «صاحب معاش».

- اختيار أيقونة «الخدمات التأمينية».

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- ادخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

- الضغط على أيقونة «استعلام» لتظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بك.

زيادة المعاشات 2026

وتستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لزيادة المعاشات السنوية اعتباراً من أول يوليو المقبل، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية رقم 148 لسنة 2019 والذى يؤكد ان الزيادة السنوية للمعاشات يستحق صرفها مع بداية شهر يوليو من كل عام.