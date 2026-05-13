حذّر خبراء في أمراض القلب من تجاهل علامة بسيطة قد تظهر أثناء المشي اليومي، مؤكدين أنها قد تكون مؤشرًا مبكرًا لمشكلة في القلب لا يجب الاستهانة بها، خاصة لدى الأشخاص فوق سن الأربعين أو من يعانون من عوامل خطورة مثل ارتفاع الضغط أو السكري أو التدخين.

علامة بسيطة أثناء المشي قد تكشف مشكلة بالقلب.. تحذير طبي يكشف عرضًا لا ينتبه له كثيرون

وأوضح أطباء أن بعض الأعراض التي تظهر أثناء المشي العادي قد تبدو في البداية بسيطة أو مرتبطة بالإجهاد، لكنها في الواقع قد تعكس ضعف تدفق الدم إلى عضلة القلب، وهو ما يستدعي الانتباه والفحص الطبي المبكر.

التعب السريع أثناء المشي علامة لا يجب تجاهلها

وأشار متخصصون في أمراض القلب إلى أن الشعور بتعب غير معتاد أو إرهاق شديد أثناء المشي لمسافات قصيرة قد يكون من أبرز العلامات المبكرة التي تشير إلى وجود مشكلة في القلب.

وأكدوا أن الإنسان الطبيعي يمكنه المشي دون صعوبة ملحوظة، بينما ظهور ضيق في التنفس أو سرعة الإرهاق بشكل غير معتاد قد يدل على ضعف في كفاءة القلب أو انسداد جزئي في الشرايين.

ضيق التنفس المفاجئ أثناء الحركة

من العلامات التي حذر منها الأطباء أيضًا الشعور بضيق في التنفس أثناء المشي الخفيف أو صعود السلالم، خاصة إذا كان هذا العرض جديدًا ولم يكن موجودًا من قبل.

وأوضحت الدكتورة أمل محمد أخصائي القلب والأوعية الدموية من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن هذا العرض قد يرتبط بعدم قدرة القلب على ضخ كمية كافية من الدم المحمل بالأكسجين إلى الجسم، مما يسبب شعورًا سريعًا بالإجهاد.

ألم أو ضغط في الصدر أثناء المشي

كما أشار الأطباء إلى أن الإحساس بضغط أو ثقل في منطقة الصدر أثناء الحركة أو المشي السريع يعد من العلامات المهمة التي تستوجب عدم الإهمال.

وقد يمتد هذا الإحساس إلى الكتف أو الذراع أو الرقبة في بعض الحالات، وهو ما قد يشير إلى ذبحة صدرية تحتاج إلى تقييم طبي عاجل.

دوخة أو عدم اتزان أثناء الحركة

ومن العلامات الأخرى التي قد تكشف مشكلة في القلب الشعور بالدوخة أو فقدان الاتزان أثناء المشي، خاصة إذا تكررت دون سبب واضح.

ويعود ذلك في بعض الحالات إلى انخفاض تدفق الدم إلى المخ نتيجة ضعف في كفاءة القلب أو اضطراب في ضربات القلب.

التعرق غير الطبيعي أثناء مجهود بسيط

حذر الأطباء أيضًا من التعرق الزائد وغير المعتاد أثناء المشي الخفيف، حيث قد يكون ذلك علامة على إجهاد القلب ومحاولة الجسم التعويض عن نقص الأكسجين.

متى يجب زيارة الطبيب؟

وأكد خبراء القلب أن ظهور أي من هذه العلامات بشكل متكرر أثناء المشي يستوجب التوجه إلى الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة مثل رسم القلب أو اختبار الجهد أو الأشعة على القلب.

وشددوا على أن التشخيص المبكر يلعب دورًا مهمًا في الوقاية من المضاعفات الخطيرة مثل الجلطات أو الأزمات القلبية المفاجئة.

نصائح للوقاية من مشاكل القلب

ونصح الأطباء بضرورة ممارسة المشي بشكل منتظم، مع مراقبة أي تغيرات غير طبيعية في الجسم أثناء النشاط البدني، إلى جانب اتباع نظام غذائي صحي قليل الدهون والملح.

كما أكدوا على أهمية الإقلاع عن التدخين والسيطرة على ضغط الدم والسكر، باعتبارها من أهم عوامل الوقاية من أمراض القلب.