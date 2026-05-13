الشرقية تستعد لتنفيذ التدريب العملي المشترك صقر 143 لمجابهة الأزمات والكوارث

ترأس المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اجتماعا تنسيقيا موسعا، لبحث ومتابعة الاستعدادات الخاصة بتنفيذ فعاليات التدريب، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، ومحمد بطيشة السكرتير العام المساعد، والعميد احمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة، واللواء وليد عنتر مساعد مدير أمن الشرقية ، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ووكلاء الوزارة، ومديري المديريات والهيئات الخدمية، وممثلي الجهات المعنية المشاركة في إدارة الأزمة بالتدريب العملي.

استهل محافظ الشرقية الاجتماع بالتأكيد على رفع درجة الاستعداد والجاهزية القصوى لتنفيذ خطة التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر ١٤٣"، مشدداً على ضرورة مراجعة أدوار كافة الجهات المشاركة، وآليات التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والخدمية، فضلاً عن مراجعة جاهزية المعدات والمركبات وسيارات الإغاثة والتدخل السريع، ومدى كفاءتها الفنية للتعامل الفوري مع الأزمات والكوارث المحتملة.

وخلال الإجتماع، شدد المحافظ على مراجعة أعداد المعدات والآلات المشاركة في الإصطفاف، وحصرها بدقة، والتأكد من حالتها الفنية وجاهزيتها التشغيلية، إلى جانب إعداد بيانات تفصيلية موحدة تتضمن أعداد المعدات والسائقين والأطقم الفنية المشاركة، بما يضمن توحيد أساليب العمل والعرض بين مختلف الجهات التنفيذية.

وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع وكلاء الوزارة ومديري المديريات ورؤساء الهيئات باستعراض خطط الإخلاء والإيواء العاجل، ومراجعة جاهزية المدارس والمنشآت الحكومية والمستشفيات المستهدفة ضمن سيناريوهات التدريب، بالإضافة إلى متابعة تجهيز معسكرات الإيواء والإعاشة بالتنسيق بين مديريات التضامن الإجتماعي، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والصحة، والإسعاف، والحماية المدنية، وكافة الجهات المعنية ، مشدداً على رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع القطاعات، ومراجعة خطط التدخل السريع وخطوط التحرك، والتأكد من توافر المستلزمات الفنية واللوجستية اللازمة لإنجاح فعاليات التدريب العملي المشترك.

أكد محافظ الشرقية أهمية الإستفادة القصوى من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، باعتباره أحد الركائز الأساسية في سرعة التنسيق بين الجهات التنفيذية، ودعم منظومة اتخاذ القرار، ومتابعة الموقف لحظيًا أثناء إدارة الأزمات والطوارئ، بما يضمن سرعة إحتواء الأحداث وتقليل آثارها ، مشدداً على ضرورة إعداد تقارير دقيقة ومحدثة توضح إمكانيات كل جهة، وآليات التعامل مع الأزمات والكوارث، والتأكد من جاهزية غرف العمليات وربطها الكامل بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

أكد محافظ الشرقية أن التدريب العملي المشترك “صقر ١٤٣” يُعد محاكاة واقعية لقياس مدى جاهزية الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في التعامل مع الأزمات والكوارث الطبيعية والطوارئ، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة منظومة إدارة الأزمات، وتعزيز قدرات العاملين بالأجهزة التنفيذية على اتخاذ القرار السليم والتعامل الاحترافي مع المواقف الطارئة.

أشار المحافظ إلى أن التدريب يمثل فرصة حقيقية لاكتشاف نقاط القوة وتلافي أي ملاحظات أو معوقات قبل التنفيذ الفعلي، مع الإستفادة من الخبرات السابقة في إدارة الموارد والتعامل مع الأزمات، مؤكدًا ضرورة التنسيق الكامل والعمل بروح الفريق الواحد بين كافة الجهات المشاركة لتحقيق الأهداف المرجوة من التدريب.

إختتم محافظ الشرقية الإجتماع بالتأكيد على أهمية الجاهزية الدائمة لكافة الأجهزة التنفيذية، والعمل المستمر على رفع كفاءة العناصر البشرية والمعدات، بما يعكس قدرة الدولة المصرية على التعامل مع مختلف الأزمات والطوارئ بكفاءة واحترافية، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.