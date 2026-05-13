حملات مكثفة لإزالة التعديات والإشغالات بالشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف الجهود على مدار اليوم لرفع كافة الإشغالات والتعديات من الشوارع بما يحقق السيولة المرورية ويعيد الانضباط والمظهر الحضاري شنت الأجهزة التنفيذية اليوم حملات ميدانية مكبرة بنطاق المحافظة.

أكد محافظ الشرقية انه في مركز بلبيس قاد اللواء أحمد شاكر رئيس حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات بشوارع (بورسعيد - سعد زغلول - ابو بكر الصديق ).

أسفرت الحملة عن رفع كافة الإشغالات والتعديات على الأرصفة والطرق العامة، وإزالة الباعة الجائلين وفتح الطريق أمام حركة السيارات والمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها لاستعادة الانضباط للشوارع.

وفي مدينة القنايات أشرف عبد العاطي عبد الفتاح رئيس مركز ومدينة القنايات على حملة مكبرة بالتنسيق مع قسم الاشغالات ، حيث شملت الحملة المرور على الشوارع والميادين العامة بنطاق المدينة ، وقد أسفرت الحملة عن رفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات من حرم الطريق، وفك التكدسات المرورية التي تعيق حركة السير، بما يسهم في إعادة الانضباط بالشوارع وتحقيق المظهر الحضاري اللائق.

وشهد مركز منيا القمح متابعة أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح، مع قسم الإشغالات برئاسة المركز، تنفيذ حملة إشغالات لرفع كافة التعديات والحواجز الحديدية التي تعيق حركة السير بشارع سعد زغلول، حيث تم إزالة كافة الإشغالات وإعادة الانضباط للشارع بما ساهم في تيسير الحركة المرورية أمام المواطنين، لضمان عدم عودة الإشغالات مرة.

أكد محافظ الشرقية استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة لفرض هيبة القانون والحفاظ على المظهر الحضاري والسيولة المرورية بالشوارع بمختلف مراكز ومدن المحافظة.