يتراجع بنهاية تعاملات اليوم .. تعرف على آخر تحديث لسعر الدولار في البنوك

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري حالة من التراجع المحدود في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 13 مايو 2026 داخل عدد من البنوك المصرية، بعدما افتتح التعاملات الصباحية على مستويات أعلى نسبيًا ليستقر متوسط سعر صرف الدولار اليوم قرب مستوى 52.8 جنيه للشراء و53 جنيهًا للبيع.

وجاءت التحركات الطفيفة في سعر الدولار اليوم بعد موجة الارتفاعات المحدودة التي سجلتها العملة الأمريكية خلال تعاملات أمس الثلاثاء.

سعر الدولار اليوم

شراء: 52.94 جنيه بيع: 53.04 جنيه بنك قناة السويس

شراء: 52.93 جنيه بيع: 53.03 جنيه البنك العقاري المصري العربي

شراء: 52.91 جنيه بيع: 53.01 جنيه كريدي أجريكول

شراء: 52.88 جنيه بيع: 52.98 جنيه البنك الأهلي الكويتي

شراء: 52.87 جنيه بيع: 52.95 جنيه بنك مصر

شراء: 52.87 جنيه بيع: 52.97 جنيه بنك QNB الأهلي

شراء: 52.87 جنيه بيع: 52.97 جنيه البنك الأهلي المصري

شراء: 52.87 جنيه بيع: 52.97 جنيه البنك التجاري الدولي CIB

شراء: 52.87 جنيه بيع: 52.97 جنيه بنك HSBC

شراء: 52.87 جنيه بيع: 52.97 جنيه البنك المركزي المصري

شراء: 52.86 جنيه بيع: 53.00 جنيه المصرف العربي الدولي

شراء: 52.86 جنيه بيع: 52.96 جنيه بنك البركة

أعلى وأقل سعر للدولار اليوم

أعلى سعر شراء للدولار اليوم:

52.94 جنيه في بنك الكويت الوطني

أعلى سعر بيع للدولار اليوم:

53.04 جنيه في بنك الكويت الوطني

أقل سعر شراء للدولار اليوم:

52.85 جنيه في بنك البركة

أقل سعر بيع للدولار اليوم:

52.95 جنيه في بنك البركة والبنك الأهلي الكويتي.