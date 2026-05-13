الإعدام للمتهم بإنهاء حياة جاره وإحراق جثته في العياط

قررت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المتهم بقتل شاب وحرق جثته انتقاما منه، مدعيا أن الضحية ابتزه بفيديو غير أخلاقي جمعه مع إحدى السيدات داخل محله الخاص بالإعدام شنقاً.

وكشف أمر إحالة المتهم في القضية رقم 966 لسنة 2026 جنايات العياط المقيدة برقم 1 لسنة 2026 كلي جنوب الجيزة، أنه في يوم 24 أكتوبر 2025، بدائرة مركز شرطة العياط بمحافظة الجيزة قتل المجني عليه كريم أ، عمدا مع سبق الإصرار؛ إثر خلاف استعر فيما بينهما، فاتحدت إرادته على ما انتواه وبيت النية وعقد العزم المصمم على قتله بدافع الانتقام، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض آت وصفه، وتوجه إليه بمحل سكنه وما أن ظفر به منفردا غارقا في نومه انهال عليه وكال له بسلاحه عدة ضربات، استقرت في رأسه قاصدا من ذلك إزهاق روحه، فأحدث ما به من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.