بعد نشر صدى البلد للواقعة.. الداخلية تضبط مستريح المستلزمات الطبية بعد هروبه لإحدى الدول العربية

كشف أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله بعدد من البرامج التليفزيونية والمواقع الإخبارية بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن تضرر عدد من الأشخاص من آخر لقيامه بالنصب والإحتيال عليهم بزعم إستثمار أموالهم فى مجال تجارة الأجهزة والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية بالجيزة والهرب خارج البلاد.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 22 إبريل المنقضى تبلغ لقسم شرطة العمرانية من عدد من المواطنين بتضررهم من (مالك شركة مستلزمات طبية كائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) لقيامه بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها لهم فى مجال تجارة الأجهزة والمستلزمات الطبية مقابل أرباح مالية متفق عليها دون الوفاء بذلك أو رد أصول تلك المبالغ.



بإجراء التحريات تبين هروب المشكو فى حقه إلى إحدى الدول العربية وتم ضبطه تنسيقاً مع الشرطة الدولية "الإنتربول"، وتسليمه إلى الجهات الأمنية بالبلاد.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وعرضه على النيابة العامة لتولى شئونها.

