من «واحدة في الشلة» إلى زوجة عمرو أديب.. ظهور دينا طلعت في عيد ميلاد لميس الحديدي يُثير الجدل|صور

أثارت الإعلامية نُهى سعد حالة واسعة من الجدل بعد تهنئتها للإعلامية لميس الحديدي بعيد ميلادها، من خلال نشر صورتين من احتفالات عيد ميلادها في عامي 2025 و2026، وعلّقت قائلة: “الفرق بين الصورتين سنة”.

لكن المفاجأة التي لفتت انتباه المًتابعين لم تكن في اختلاف السنوات فقط، بل في ظهور سيدة ترتدي قميصًا باللون الأصفر داخل صورة عيد ميلاد 2025، وتلك السيدة هي دينا طلعت التي أصبحت لاحقًا زوجة الإعلامي عمرو أديب، بعد انفصاله عن لميس الحديدي، وهو ما فتح باب التكهنات والتعليقات بقوة على الصورة.

رواد السوشيال ميديا اعتبروا أن الصورة تحمل مفارقة زمنية صادمة، خاصة أن دينا طلعت ظهرت وقتها كواحدة من الحضور في المناسبة، بينما أصبحت اليوم الزوجة الحالية لعمرو أديب، الأمر الذي دفع البعض للتساؤل:

“هل كانت نُهى سعد تقصد نشر هذه اللقطة تحديدًا؟ أم أن الأمر مجرد صورة عفوية أعادت للجمهور تفاصيل قديمة؟”

ورغم عدم تعليق نُهى سعد على الصورة بأي تفاصيل، فإن المنشور تحوّل إلى مادة للنقاش بين المُتابعين، الذين رأوا أن “الفرق بين الصورتين سنة” لم يعد مجرد تعليق على مرور الوقت، بل على تغيّر العلاقات أيضًا.