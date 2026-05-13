نصائح مُنتشرة عن نوم الأطفال الرضّع قد تؤدي لموت مُفاجئ .. احترسي

كشف تحقيق صحفي أجرته هيئة الإذاعة البريطانية BBC عن انتشار ما يُعرف بـ“خبراء نوم الرضع” على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقديم بعضهم نصائح قد تشكل خطراً مباشراً على حياة الأطفال حديثي الولادة، من بينها وضع الرضيع للنوم على بطنه، وهو ما يتعارض مع الإرشادات الطبية الرسمية.

نصائح خطيرة عن نوم الأطفال الرضع تعرضهم للموت المفاجئ

وأثار التحقيق حالة من القلق بين الأطباء وخبراء صحة الأطفال، خاصة بعد تلقي شكاوى من عدد من أولياء الأمور الذين لجأوا إلى استشارات مدفوعة من أشخاص يروجون لأنفسهم كـ“خبراء نوم الأطفال” رغم عدم امتلاكهم مؤهلات طبية معتمدة، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وأوضح التقرير أن بعض “الخبراء” أوصوا بأوضاع نوم غير آمنة مثل نوم الطفل على بطنه أو استخدام مناشف داخل سرير الرضيع، وهي ممارسات حذرت منها المؤسسات الصحية العالمية.

وتؤكد هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS أن الوضع الآمن الوحيد لنوم الرضع هو النوم على الظهر خلال السنة الأولى من العمر، لتقليل خطر متلازمة موت الرضع المفاجئ Sudden Infant Death Syndrome (SIDS).

كما شدّدت مؤسسة The Lullaby Trust على ضرورة أن يكون سرير الطفل خالياً تماماً من الوسائد أو البطانيات أو أي أدوات قد تسبب الاختناق أو ارتفاع الحرارة.

وسلّط التحقيق الضوء على شخصيات معروفة على منصات التواصل، منها من يطلقون على أنفسهم ألقاب مثل “ممرضة أمومة” أو “خبيرة نوم الأطفال”، رغم عدم امتلاك بعضهم تراخيص مهنية رسمية.

تحذيرات طبية صارمة

وأكد الأطباء أن النوم على البطن أو إضافة أي أشياء داخل سرير الطفل مثل المناشف أو الوسائد قد يزيد بشكل كبير من خطر الاختناق أو متلازمة موت الرضع المفاجئ.

كما أوضحوا أن الحملات الصحية مثل “Back to Sleep” التي انطلقت منذ التسعينيات ساهمت في تقليل وفيات الرضع بشكل كبير بعد الاعتماد على النوم الآمن على الظهر.