محمد صبحي: الإسماعيلي يدفع ثمن تجريف النجوم.. ويحيى الكومي أحد أسباب الانهيار

أكد محمد صبحي حارس الإسماعيلي السابق، أن النادي يدفع حاليًا ثمن سنوات من تجريف الفريق والتفريط في لاعبيه المميزين، مشيرًا إلى أن هذا النهج كان من أبرز أسباب الأزمة الكبيرة التي يمر بها الدراويش.

وأوضح صبحي في تصريحات لبرنامج مودرن سبورتس على قناة Modern mti، تقديم الإعلامي كريم سعيد، أن مجلس إدارة الإسماعيلي السابق برئاسة يحيى الكومي يتحمل جزءًا كبيرًا من مسؤولية الوضع الحالي، بسبب القرارات التي ساهمت في تراجع النادي ودخوله في أزمات متلاحقة.

وشدّد حارس الدراويش السابق على ضرورة محاسبة كل من تسبب في انهيار النادي، مؤكدًا أن الإسماعيلي لا يستحق ما وصل إليه من تراجع بعد تاريخه الكبير وجماهيريته العريضة.

وأضاف أن القوة الحقيقية للإسماعيلي كانت وستظل في جماهيره الوفية، التي تساند النادي في أصعب الظروف، مطالبًا بضرورة استعادة الاستقرار الإداري والفني من أجل إعادة الفريق إلى مكانته الطبيعية بين الكبار.