الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الاستعانة بـ حملة الدكتوراة والماجستير في بني سويف لتنمية قطاعات المحافظة

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، لقاءً موسعًا مع عدد من حملة الدكتوراه والماجستير من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، وذلك لبحث آليات الاستفادة من خبراتهم العلمية والعملية في دعم خطط المحافظة الخدمية والتنموية بمختلف القطاعات، وفي إطار توجهات الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الكفاءات العلمية وبناء كوادر قادرة على دعم خطط التنمية.

وأكد المحافظ، خلال اللقاء، أن المحافظة تنظر إلى الكوادر العلمية باعتبارها موردًا مهمًا وشريكًا رئيسيًا في تطوير الأداء التنفيذي ودعم خطط التنمية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الاستفادة من الأفكار الجديدة والرؤى العلمية القابلة للتطبيق، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الخدمات المحلية، والطرق، والسياحة، وتحسين أداء الجهاز الإداري، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أنه يتبنى سياسة الباب المفتوح أمام جميع الأفكار والمبادرات الجادة التي تسهم في النهوض بالمحافظة،مؤكدًا اهتمامه بأي مقترح أو رؤية جديدة يمكن أن تحقق قيمة مضافة أو تقدم حلولًا عملية للتحديات القائمة، مشددًا على أن المشاركة الفاعلة في صناعة الرؤية التنموية مسؤولية مشتركة بين الجميع.

وأشار محافظ بني سويف إلى أن المحافظة تشهد تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجديدة، من بينها مشروع المرسى السياحي وبعض مشروعات الطرق والمحاور، وهي مشروعات تحتاج إلى أفكار مبتكرة لتعظيم الاستفادة منها اقتصاديًا وسياحيًا وخدميًا، لافتًا إلى أن بني سويف تمتلك العديد من المقومات السياحية والأثرية والموارد المتنوعة التي تؤهلها لتحقيق انطلاقة تنموية متميزة إذا ما تم استثمارها بالشكل الأمثل.

وخلال اللقاء، تم الاتفاق على تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل متكاملة ومتناغمة، بحيث تتولى كل مجموعة دراسة وتطوير قطاع أو ملف محدد، مع إعداد رؤى ومقترحات قابلة للتنفيذ، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من التنوع العلمي والخبرات المتاحة بين المشاركين.

كما أكد المحافظ اهتمامه ببناء صف ثانٍ وثالث من القيادات التنفيذية والإدارية القادرة على تحمل المسؤولية مستقبلًا، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار دعم الصف الأول وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المؤسسية ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

وأضاف المحافظ أنه سيتم خلال الفترة المقبلة طرح آلية أو رابط إلكتروني يتيح الفرصة أمام الجميع للمشاركة بأفكارهم ومقترحاتهم لدعم مسيرة التنمية بالمحافظة، بما يعزز مفهوم المشاركة المجتمعية ويجعل المواطن شريكًا حقيقيًا في وضع ودعم الرؤية التنموية والخدمية للمحافظة، اتساقًا مع رؤية مصر 2030 التي أطلقتها القيادة السياسية كمسار شامل للتنمية المستدامة.

وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا، استمع خلاله المحافظ إلى أفكار ومقترحات المشاركين، فضلًا عن مناقشة أبرز المعوقات التي تواجه مشاركتهم الفاعلة في العمل التنفيذي والتنموي، فيما أعرب المشاركون عن تقديرهم للمحافظ لإتاحة هذه الفرصة والاستماع إليهم، مؤكدين استعدادهم الكامل للمشاركة بخبراتهم وأبحاثهم العلمية في دعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات بالمحافظة.

جانب من الحادث
أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت
طريقة عمل مكرونة وايت صوص
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟
