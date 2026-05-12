شوبير ينتقد تصريحات أيمن الرمادي قبل نهائي الكونفدرالية

علق الإعلامي أحمد شوبير على الرسالة التي وجهها أيمن الرمادي لجماهير الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، منتقدًا استعانته بكلمات الرئيس الراحل أنور السادات خلال حديثه عن المباراة.

وقال شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية، إن رسالة الرمادي كانت جيدة في بدايتها، خاصة مع مطالبته الجماهير بدعم الفريق، لكنه تحفظ على الجزء الأخير من الخطاب بعدما استشهد بحديث متعلق بانتصار أكتوبر والرئيس الراحل أنور السادات.

وأضاف شوبير: «إحنا بنلاعب فريق شقيق، قول للجمهور شدوا حيلكم وركزوا وربنا معاكم ونحتفل بفوز الزمالك بالكونفدرالية، لكن إيه علاقة ده بكلام الشهيد الرئيس الراحل أنور السادات؟».

وتابع: «إيه خلط الأوراق ده؟ وإيه الخلط العجيب الغريب ده؟ يا جماعة لما نتكلم نعرف نتكلم إزاي»، مشددًا على ضرورة توجيه الخطاب الرياضي بعقلانية بعيدًا عن السعي وراء “التريند”.